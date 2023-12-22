人情味濃厚　街坊住慣唔想走

彩虹邨重建耗時15年，邨內不少長者街坊對重建均感到不捨。本報記者昨日到彩虹邨視察，雖然傍晚時分邨內人流不多，但街市仍有不少商店營業，邨內的球場也有不少街坊打籃球大展身手，昔日互助委員會的大門緊閉，如同舊時的彩虹邨終將落幕。記者訪問街坊時，已經有不少人得悉彩虹邨的重建計劃，均對邨內的人情味和街坊鄰里感不捨；又擔心重建費時，盼政府「速戰速決」。

李太與丈夫一同經營邨內街市的菜檔，亦是彩虹邨的居民，小兩口由1962年起入伙，坦言「唔覺得彩虹邨舊，住入去好舒服」，大讚彩虹邨交通好、人情味濃厚和環境好。雖然單位內的石屎剝落等情況偶有發生，但若有問題急需維修，一般房屋署已很快派人支援，故不太想搬離此邨，面對政府清拆頓感無奈，只能順其自然。

居住在彩虹邨逾40年的戴女士，子女亦同在此邨成長，長大結婚後雖與伴侶搬離舊居，但仍同住在邨內。她指早年已曾聽聞彩虹邨會清拆重建，但自己居住多年，也不習慣搬離，「佢（政府）需要（重建）都無辦法，但住慣咗唔想走」，她希望政府會原區安置她，不太想搬到美東邨居住，但子女或會購買綠置居，以擁有自置居所。

李先生在彩虹邨經營鐘錶店舖58年，與街坊熟客已建立深厚感情，希望該邨清拆重建後，他仍能繼續營運錶店。但他認為重建歷時15年實在太久，建議政府「最好就速戰速決啦。」而營運報紙檔的陳先生則指，希望盡快重建，因彩虹邨設施殘舊，笑言「要拆啦！唔通住到（成為）古蹟咩！」若日後清拆了，也不會再經營生意，將順勢退休。