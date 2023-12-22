低碳節能小發明比賽　逾千中小學生發揮無限創意

為鼓勵學生關注氣候變化，推廣低碳節能，由中電與城大合作成立的中華電力低碳能源教育中心舉辦「低碳節能小發明比賽」，吸引來自80間小學和23間中學、合共逾1,100名學生參加。中心於12月16日舉行頒獎典禮，同場還展出16個以3D打印的得獎作品。

中電為推動公眾實踐低碳環保以應對氣候變化，多年來一直與城大緊密合作，透過中華電力低碳能源教育中心，讓公眾認識包括核能在內的各項低碳能源，中心更不時舉辦免費導賞團和各項以減碳為主題的活動。這次「低碳節能小發明比賽」結合了創意、STEM（Science科學、Technology科技、Engineering工程、Mathematics數學）及環保元素，邀請全港中小學生設計可應用在日常生活的環保小發明。比賽分兩輪進行，參賽者在初賽遞交平面設計圖，經遴選進入複賽者於11月初獲邀出席由中心舉辦的3D打印工作坊，學習使用3D繪圖軟件把平面設計轉換成立體圖像，競逐小學組及中學組共16個獎項。不少得獎作品的構思來自可再生能源的發電原理，設計如何收集風能、太陽能配以儲能裝置善加利用；亦有作品展示如何透過環境綠化減低碳排放。

中學組冠軍由港大同學會書院中二學生余耔言的「City Green Alveoli」奪得。其作品以一個種植了水生植物的半球體水管結構覆蓋地面，在吸收碳排放的同時綠化城市。余同學指：「面對全球暖化，希望為環保出分力，我的設計可減輕城市化為環境帶來的影響，並改善空氣質素。」亞軍及季軍則分別由青年書院（國際）中五學生郭家詠的「Flexible PV Curtain」及新生命教育協會平安福音中學中二學生李灝靜的「環保灌溉系統」獲得。小學組方面，由英華小學小四學生陳賢祖憑「高樓風電輪」摘冠。其作品利用風穿梭大廈間產生的風洞效應，推動設於高樓間的風車發電。陳同學分享：「我的創作靈感來自十號風球時於兩幢大廈之間遇上的強風，希望設計將來可幫助社區減碳。」另香港培正小學小五學生楊曉悅的「發電減壓閥」及香港浸信會聯會小學小六學生崔韶晃的「節能冷凍床」則分別獲頒亞軍及季軍。

中華電力低碳能源教育中心副總監兼城大機械工程學系實驗室經理陸炳林博士表示：「比賽貫徹中心的宗旨，希望讓更多人關注氣候變化，同時透過注入STEM元素，讓參賽同學了解新科技如何有助可持續發展。是次比賽的反應非常熱烈，足以引證中心在環保減碳教育工作的成果。」比賽評判之一香港氣象學會發言人梁榮武教授表示：「我很高興看到今次的參賽作品充分展現了香港學生對環保課題的認識，和他們富有創意的減碳方案。要成功應對氣候變化，必須要集合社會各界和各世代之力，今次中心舉辦的比賽，對推動年輕一代關注氣候變化有積極的推動作用。」中電控股中國區高級副總裁兼核電高級總監吳子堅先生亦表示：「中電日後將繼續透過不同平台，向社會大眾推廣低碳節能的訊息，實現香港在2050年前達致碳中和的目標。」