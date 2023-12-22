港鐵公司聚焦三大範疇推動智慧出行　持續提升顧客體驗

港鐵近年積極運用科技打造「智慧鐵路」，並且以客為本，過去幾年及未來投入接近20億港元，推出不同的「智慧出行」項目，包括斥資逾13億港元，用作自動收費系統資產更新，進一步提升顧客體驗。港鐵目前聚焦三大範疇，推動「智慧出行」，提供個人化、無縫及關愛共融的出行體驗，幫助顧客更精明地掌握以及計劃行程，因而連續第3年榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓公共服務企業大獎」。

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲指，公司作為香港主要運輸服務商之一，一直秉持「以客為本」的精神，致力為乘客提供安全、可靠及高效的鐵路服務，同時持續提升顧客服務體驗。「現時本地鐵路每日服務超過450萬人次，乘客量已重回疫情前水平逾90%，列車按照編定班次行走及乘客車程準時程度保持99.9%高水平。」

港鐵近年積極在鐵路營運、維修，以至顧客服務方面引入創新科技，打造「智慧鐵路」，推動「智慧城市」發展。「在推動『智慧出行』的工作上，我們希望為乘客帶來更個人化、無縫及關愛共融的出行體驗。」李婉玲表示，公司目前聚焦三大範疇，持續推進「智慧出行」的工作，包括顧客體驗3.0、關愛共融旅程及智慧營運團隊。

顧客體驗3.0方面，港鐵重點打造個人化出行體驗，包括持續提升MTR Mobile手機應用程式，透過提供更多實時車務資訊，方便乘客掌握以及計劃行程，例如「Next Train」功能可讓乘客查閱下班車的到站時間，現已覆蓋9條鐵路線及輕鐵，包括今年10月新增的觀塘綫，換而言之，現時所有港鐵市區線均有「Next Train」功能。而程式內的「車廂載客情況顯示」近日亦已推展至南港島綫。

李婉玲透露，MTR Mobile現時每月有約200萬活躍用戶，公司透過大數據分析，持續為程式用戶提供更個人化的服務及生活資訊，例如按用戶乘車習慣，主動提供合適乘車路線、車票建議或優惠資訊等。

票務方面，李婉玲指，公司正提升自動收費系統，現時重鐵網絡（機場快綫車站除外）每個車站已配備最少兩部具感應式信用卡支付功能的出入閘機，並於明日（12月23日）起分階段推出感應式信用卡乘搭港鐵服務，乘客可於新閘機使用感應式Visa信用卡、扣帳卡或載有這兩項支付功能的裝置，如手提電話及智能手錶等出入閘，明年第3季則將接受更多信用卡作支付。而可使用新支付功能的閘機亦會增加。

同時，全部港鐵站客務中心亦已增加電子支付服務，乘客可使用信用卡、二維碼及八達通購買「全月通加強版」、「港鐵都會票」及港鐵精品。她指，引入感應式信用卡出入閘是港鐵推動「智慧出行」的重要里程碑，標誌着港鐵付費方式的全面電子化，以及多元化，提供八達通、感應式信用卡、二維碼及智能單程車票的多種支付車費方式，讓乘客更多選擇更方便，亦更切合不同乘客群的需要。

為提升智能客戶服務，各重鐵車站於今年4月起，推出電子化乘客資訊服務，乘客掃描指定二維碼，即可瀏覽車站指南、車費表，以及旅客和推廣優惠等資訊。同時，港鐵正探討試行嶄新的智能客務模式，並已於周二（19日）率先在鰂魚涌站引入人工智能裝置——虛擬服務大使，以及流動服務隊作測試，希望更主動處理乘客的查詢。

李婉玲又指，港鐵持續為有不同需要的乘客，提供貼心到位的出行體驗，其中「關愛共乘」應用程式，設有方便長者使用的簡易版行程指南、於會展站試行專為視障人士而設的「站內導航」功能等，輔助有需要乘客自在出行。港鐵持續提升該應用程式，包括於今年10月新增查閱車站升降機實時運作情況及無障礙設施的功能，並推出「輪椅活動摺板預約（試用版）」，邀請約1,000位輪椅人士及照顧者參與試用，收集意見，以完善功能細節。

「關愛共乘」應用程式自去年11月以來已有逾2萬人下載。當中「站內導航」功能將擴展至觀塘綫車站，並預計於未來3年內逐步推展至所有港鐵重鐵車站。港鐵亦會持續提升車站無障礙設施及服務，包括現時於北角站進行試驗、為聽障人士而設的關門提示燈裝置，將於明年內安裝至27個轉車站。

港鐵近年積極打造智慧車務營運，於車站引入多項創新技術，包括人工智能、物聯網、影像分析、大數據，以及自動化機械人，並已為全線重鐵車站配置「智能手提裝置」，以科技支援團隊，優化現有工作流程，提升營運效率。展望未來，李婉玲表示，港鐵會繼續投放資源及引入創新方案，為顧客帶來安全、便捷，以及貼心的鐵路服務，讓城市前行。