冬至街市人流疏　檔主慨嘆港人「做冬」心態改變

今日(22日)冬至，按傳統習俗不少家庭會聚在一起做冬。往年不少市民會到九龍城街市買餸，準備冬至當晚與家人的飯餸，不過對比過去數年，九龍城街市今早的人流就顯得較為冷清，雞檔檔主玲姐指今年冬至的情況有所不同，「以前做冬呢好多人嚟，依家就好似平時咁樣。」玲姐又提到往年會有熟客在冬至當日預訂新鮮雞，今年預訂的客人少了近一半，生意比上年少約2成。她指，不少人會選擇外出到餐廳用膳，亦有人選擇外遊，「咁耐未去過，好多人外遊周圍去，上深圳又方便啲，街市就比較靜咗啲囉。」

海鮮檔檔主林先生亦指今年冬至生意人流均「麻麻」，「多數出去內地旅行吓玩吓，變咗冬至就差啲。」他指出早十年八年早上8時已「忙到踢晒腳」，但今年客人不多。他預料生意較以往差2至3成，又慨嘆市民對冬至的心態有所改變，「以前就冬大過年，依家都唔係嘅。」菜檔檔主嬌姐則指冬至的生意雖較平時好少少，但難以稱得上「好景」，生意較去年差亦不出奇，但剛好最好天氣寒冷，多了人打邊爐，「做節反而麻麻，打邊爐就多。」，她說，「依家都唔興(做冬)喇，好話唔好聽，年紀大就多數瞓咗覺，後生都唔知咩叫做冬，最多打邊爐、燒嘢食。」嬌姐又指為了遷就年輕一輩外遊，不少人都會提早做冬，所以冬至當日生意不會特別好。她又表示，雖然天氣寒冷，但菜價亦未有因而上漲，「貴一蚊兩蚊(斤)啫，市道唔好啊，(菜價)邊夠膽起咁高先。」

市民翁先生準備了約2,000港元預算，準備5人的飯餸，買了三牲作拜神之用，亦因應天氣，買了餸菜打邊爐，他認為眾多食品內牛肉價格上漲最多，貴了大約10至50港元磅，「佢新鮮貨源少，可能貴少少，都OK嘅。」他又指較喜歡一家人聚在一起做節，出面人多擠迫，不太想外出用膳。另一市民李女士則準備了300至400港元準備3至4人飯餸，她指見到物價有所上升，「冇辦法啦，樣樣都貴。」