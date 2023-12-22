「祈福黨」騙案3雙程證男女落網　患癌婦遭騙2萬元財物

執法部門於今年10月至12月，接獲4宗有關「祈福黨」行騙報案，涉案財物總值約25萬港元。人員經深入調查及翻查大量閉路電視，於昨日(21日)展開拘捕行動，在旺角及落馬洲拘捕1男2女(54至70歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，並檢獲一批相信為騙案所得的金器首飾。被捕人俱為中國籍持雙程證來港，現已被扣留調查。

人員指，被捕人分別扮演不同角色，其中一人先在街頭向受害人搭訕，訛稱家人患上重病，需尋求附近一名神醫醫治。此時，另一人佯裝路過，向同黨及受害人稱認識該名神醫，並將受害人帶到人流較少地方與最後一名同黨見面。該名騙徒會聲稱自己為神醫子女，並與受害人傾談以搏取信任，其後便會指受害人撞邪或家中有靈體，不處理便會影響家人安全，甚至發生血光之災。

4名受害人分別跟隨指示，將貴重財物放入膠袋交予騙徒祈福，其後騙徒便會以水樽、報紙及雜物等偷龍轉鳳，並叮囑受害人返回家中始可打開包裝，當受害人得知受騙，3名騙徒已逃之夭夭。其中一名70歲老婦便因聽信騙徒之言，誤以為靈體導致自己患癌，最終被騙去約2萬元金器及現金治病錢。執法部門呼籲市民小心陌生人兜搭，切勿輕易將財物交予陌生人。