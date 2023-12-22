新冠及流感冷風下夾擊 醫管局今起啟動應變措施

醫院管理局發言人今日（22日）公布，醫管局已啟動服務需求高峰期特別措施，應對寒冷天氣及聖誕節長假期將會構成的服務需求增加。醫管局預計，未來數星期，公立醫院的服務需求將會持續增加，會密切監察各項數據及情況。

發言人表示公立醫院已採取特別措施，包括增加人手、加開及靈活調動病床，應對急症室及住院服務需求上升；另外，亦會加強流感及新冠病毒的化驗服務、加強資深醫生於晚間、周末及公眾假期巡房，以及支援入院、出院及轉院等各樣安排，務求讓病人更快得到適切的治療和盡量騰出病床接收新的病人。

近日天氣持續寒冷，流感及其他呼吸道病毒，例如新冠病毒漸趨活躍。為應對市民在長假期的求診需要及減輕急症室的服務壓力，醫管局已加強普通科門診服務，聖誕節長假期期間會有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人呼籲非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。市民可瀏覽醫務衞生局基層醫療指南，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

醫管局同時呼籲市民及早接種流感及新冠疫苗，特別是高風險群組人士，以減低自己和家人的感染機會，並降低感染後可能引致重症甚至死亡的風險。有關疫苗接種計劃的最新資訊，市民可瀏覽衞生防護中心新冠疫苗接種計劃網頁。

聖誕假期（12月25日及26日）提供公眾假期普通科門診服務的診所，包括香港仔賽馬會普通科門診診所、筲箕灣賽馬會普通科門診診所、灣仔貝夫人普通科門診診所、堅尼地城賽馬會普通科門診診所、觀塘社區健康中心、黃大仙聖母醫院家庭醫學診所、新蒲崗柏立基普通科門診診所、油麻地賽馬會普通科門診診所、長沙灣賽馬會普通科門診診所、荃灣戴麟趾夫人普通科門診診所、沙田瀝源普通科門診診所、上水石湖墟賽馬會普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所、屯門診所、元朗賽馬會健康院、下葵涌普通科門診診所、東涌北大嶼山社區健康中心。