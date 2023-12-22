保安漏洞致個人資料外洩　私隱專員建議應提高所有罰則

就交易平台Carousell的用戶個人資料外洩並遭黑客擷取的事故，私隱專員鍾麗玲今日(22日)在一個電台節目表示，現時若違反執行通知屬刑事罪行，最高罰則為罰款5萬元、監禁兩年。她建議應提高所有罰則，加大阻嚇性，又建議引入行政罰款機制，若有違反個人資料私隱條例個案，公署可直接罰款。公署亦建議引入強制性通報，要求出現洩漏私隱事故的機構必須通報。

個人資料私隱專員調查報告指出，Carousell因保安漏洞，導致260萬名全球用戶個人資料外洩，包括32萬名香港用戶。公署已向Carousell發出執行通知。鍾麗玲又指政府會一籃子考慮修例建議，再諮詢立法會，到時亦會考慮商界意見，同時平衡資料外洩事故有上升趨勢。

去年Carousell向公署通報事件，公署一年多後完成調查報告，鍾麗玲指調查要有程序，惟同意有空間再加快。她解釋曾 5次向平台查詢，對方亦聘請資訊顧問公司作獨立評估，公署要等待相關報告，亦有資料要再澄清，故此花了些時間。公署今年10月完成調查，草擬報告後，根據程序公義，亦要送到受查公司評論，公署再檢視是否接納。