彩虹邨重建「打卡」球場或難保留　團體指需時15年合理

房委會計劃重建彩虹邨，耗時15年。房委會資助房屋小組委員會委員柯創盛今日（22日）表明支持重建，認為可做到以人為本，而安置居民到美東邨亦屬好的安排，不過部分住戶或有特殊情況，例如想搬近子女等，建議房屋署度身訂造為住戶安排。而公屋聯會總幹事招國偉則認為，整條邨分拆重建需時15年屬合理，惟現時多人「打卡」的彩虹邨球場或難以保留。

重建彩虹邨涉及大約7,400戶，房委會計劃分為3期重建，重建後可提供9,200個單位。柯創盛表示，美東邨可用作安置，居民亦可優先選購宏照道綠置居單位，完成置業夢，此兩個安排都屬原區安置，相信能夠回應居民需要。至於房委會會否向遷到美東邨的長者住戶，提供租金減免，柯創盛則指房委會向受重建影響長者住戶提供一次性搬遷津貼，期望重建後可改善彩虹邨周邊配套，包括新清水灣道的交通和行人路連接等，例如加設天橋和電梯，方便居民。

招國偉表示，為了保留彩虹邨現有布局和特色，政府或需較長時間規劃；而重建後的彩虹邨，其樓宇名稱和外牆顏色較易保留，不過多人「打卡」、設於彩虹邨停車場上的球場則或難以保留，因大多新型公共屋邨，會利用樓宇平台建社區設施，建低層停車場和球場或會浪費空間。他建議重建後可增加彩虹邨資助出售房屋比例，相信有一定吸引力。