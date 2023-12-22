姦妻友判囚待遣返獲釋　入境處上訴得直　西非假難民須付訟費

十多年前以免遣返聲請留港的西非男子，因強姦妻子友人於2016年在高院被陪審團裁定強姦等罪罪成，重囚10年。西非漢於去年2月刑滿出獄後，入境處一直根據《入境條例》羈留他以處理聲請和等候遣返。及後，他的聲請和上訴均被拒絕。西非漢早前入稟高院申請人身保護令，獲高院法官高浩文批准，並下令入境處釋放他。入境處不服並提出上訴。上訴庭於上月底經開庭後裁定入境處上訴得直並撤銷高院的裁決，今（22日）頒下判詞解釋裁決理由。上訴庭亦下令該西非漢須支付30萬港元訟費。

上訴方為入境處並由律政司作代表，答辯人是現年43歲的Johnson Benjamin，出生自西非利比里亞。答辯人於2012年以旅客身份來港，惟他沒有在限期之內離開。他及後提出免遣返聲請，獲准留港以擔保代替羈留。2014年他與本港女子結婚，翌年他被指趁妻子留院分娩期間強姦妻子友人，2016年經審訊後被裁定罪成，判囚10年，並於去年2月他服刑完畢。同年5月，入境處拒絕其免遣返聲請，上訴亦於今年6月被駁回。

自答辯人出獄後，入境處根據《入境條例》羈留他，待處理免遣返聲請。在聲請和上訴遭拒後，他入稟申請人身保護令，法官高浩文今年6月批准其申請，下令入境處釋放他；上訴庭指原審法官錯誤認為答辯人被入境處羈留超過1年4個月是過長且不合法，但忽略答辯人在逾期居留逾10年才申請免遣返聲請及就處理其證件問題時採取不合作態度，而須作較高考慮比重。上訴庭亦認為原審法官就答辯人不合作而延誤遺返時沒有作出較全面考慮，因此裁定入境處上訴得直。上訴庭經考慮後認為答辯人需支付入境處30萬港元訟費。

案件編號：CACV 329/2023