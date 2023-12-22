工展會冬至日人流下降　天氣寒冷餸菜包等食品銷情受惠

工展會上周開幕，至今（22日）近一星期，今日為冬至，天寒地凍依然有人到維園入場購物，但人流明顯較開幕當日有所下降。新福順食品（壽桃）市場部經理鄭小姐表示，過去數日的生意都不差，門票價格有所下降，特別是晚上7時後免費入場，有助吸引人流，星期六及日可見明顯上升，甚至要排隊入場。提到去年或出現旺丁不旺財的情況，鄭小姐指今年客人雖未稱得上「鬆手」，但情況亦較好，尤其近日天氣寒冷，餸菜包等食品銷情因而受惠，禮盒亦受顧客歡迎，她預期生意可較去年上升約1成。

不過有人歡喜有人愁，有食品攤檔的生意就未如理想，攤檔負責人曹小姐指在工展會擺檔十多年，「真係今年仲差過舊年，再差過之前好多。」甚至比疫情期間更差，曹小姐指出，不少客人都只睇但不買，「以前見到就買，唔使sell都湧埋過嚟，依家就真係要嗌佢先嚟，同埋睇多，睇完就走。」她又指對餘下的展期不抱期望，「新年唔敢講，但係睇個勢就比往年差。」尤其今日冬至，生意甚至比昨日更差。

麥先生與太太今日已是今年第二次到工展會，第一次來時用了數百港元，今日再準備了數千港元前來，行了一半買了乾果、鮑魚、臘腸等食品，麥先生指他們每年都會來工展會，今年最特別是恢復了試食，「臘腸果啲你唔試吓啲味唔知啱唔啱自己。」故認為過去數年沒有試食較為失色。何太太則預備了三千港元到工展會，已花費了逾千港元，不過她認為工展會的食品售價僅比場外便宜一點，但未稱得上是「抵買」。至於今日冬至，她則表示未有特別準備，到工展會是辦年貨為主，至於今晚則會與子女外出用膳。