冬日維港水上煙火聖誕假期開足4日　聖誕小鎮推限定表演吸客

即將迎來一連4日的聖誕假期，香港旅遊發展局將會以聖誕小鎮多元化限定表演及「冬日維港水上煙火」，打造「香港繽紛冬日巡禮」歡慶盛會，廣邀市民旅客同度聖誕佳節。連續四場「冬日維港水上煙火」將於明日（23日）起，連續4天，即24、25及26日晚上8時在維港上空綻放，每場水上煙火長約10分鐘，為大眾帶來多個萬紫千紅、五彩紛呈的煙火場景，更會出現帶有聖誕氣氛的限定煙火圖案，與市民歡慶佳節。

一連4日聖誕假期間，市民旅客在到訪聖誕小鎮時，除可與高逾20米的巨型聖誕樹合影留念外，更可從黃昏起觀賞多個節日限定現場表演，例如芭蕾舞表演 、合唱團表演、爵士舞表演和唱歌表演等，爲小鎮注入源源不絕的節日氛圍，讓訪客狂歡至晚上。而聖誕小鎮亦會特別延長開放時間，由即日起至明年1月1日，開放時間為上午11時至晚上11時，歡迎市民觀賞慶節。

早前，旅發局亦於水上煙火首演當天與保良局受助兒童及家庭提早過聖誕。他們先到訪聖誕小鎮欣賞巨型聖誕樹，之後又與聖誕老人見面及合照留念，最後再到附近餐廳享用晚餐，他們又即場「拆禮物」，為聖誕小鎮主題明信片填色，其中一位小朋友稱希望將上色後的明信片贈予同學，分享節日氛圍感十足的維港美景，傳遞聖誕溫暖。