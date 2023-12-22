3700萬元海洛英倒模扮擺設　馬來西亞寄港被截獲　拘捕4人

海關根據情報分析和風險評估，本周三(20日)查驗一票由馬來西亞到港、報稱裝飾物的空運貨物，關員在該批裝飾物內，檢獲約47.1公斤懷疑海洛英，相關毒品被倒模成2件擺設，估計市值約3,700萬港元。海關隨即展開監控遞送行動，至同日下午，一名男子前往油塘一物流中心的分發站準備收貨，當他完成提貨手續後，一輛客貨車駛至，車上司機將貨物運上車之際，附近埋伏的關員立即上前表明身份，當場將他們拘捕。

初步調查顯示，有人安排該件貨物從油塘運往中西區一座大廈，海關隨即部署行動，其後於該區一個住宅大堂拘捕另一名男子，並將其押解回住所搜查，再在屋內檢獲一些懷疑海洛英的包裝及毒品吸食工具，同時拘捕屋內一名女子。被捕人士年齡介乎21至58歲，其中一名58歲男貨車司機及一名21歲女子已獲准保釋候查，另外一名25歲無業男子和一名32歲保險從業員稍後會被控告「販運危險藥物」罪名，案件將於明日(23日)在觀塘法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

人員指出，販毒集團的分工仔細鮮明，而且會盡量避免親自接觸貨物或毒品，或者盡量減低接觸該些貨物的風險，藉此減低被捕機會。海關相信，行動已阻截一批毒品流入本地市場。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。