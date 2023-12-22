港去年塑膠棄置量2369公噸創新高　環保組織促檢討政策成效

環境保護署今日(22日)公布最新的「香港固體廢物監察報告」指，2022年都市固體廢物總棄置量為406萬公噸，較2021年微跌2.0%。然而，在政府力谷回收下，塑膠棄置量不升反跌，由2021年的每日2,331公噸，增加38公噸至2022年的2,369公噸，創有紀錄以來新高，惟廢膠回收率僅微升約1.5%。有環保組織指2022年的數據差強人意，促請當局把握垃圾徵費時機，在源頭和末端雙管齊下減廢。

根據報告，2022年都市固體廢物總棄置量為406萬公噸，較2021年微跌2.0%，人均棄置量為每日1.51公斤，略低於2021年的1.53 公斤。都市固體廢物中，廚餘仍是最大成分，佔30%，其次是廢塑膠及廢紙，分別佔21%及20%，三者比重與2021年相若。細看實際棄置量，三大都市固體廢物僅廚餘有所減少，微跌3.9%至3,302公噸；而廢塑膠及廢紙的棄置量則雙雙增加，其中廢塑膠由2021年的每日2,331公噸，增加1.6%至2,369公噸，廢紙亦由2021年的每日2,234 公噸，增加0.4%至2,244 公噸。

儘管政府力谷回收，但2022年的都市固體廢物回收率為32%，僅較2021年微升1個百分點，總回收量為191萬公噸。當中在本地循環再造的都市固體廢物量，由2021年約28萬公噸，增加51%至2022年約42萬公噸，增長主要由塑膠物料（約2萬公噸） 及含鐵金屬（10萬公噸）帶動。不過，本港都市固體廢物只有約20%在本地循環再造，另外約80%會運往其他地方。運往外地作循環再造的都市固體廢物，由2021年的約157萬公噸，減少至2022年的約150萬公噸，跌幅主要是由於有色金屬回收量減少所導致。

綠惜地球指，自2017至18年內地禁止進口「洋垃圾」後，香港的回收率仍未恢復，反映以往過於依賴境外的回收產能，建議應實行強而有力的生產者責任計劃，以截斷塑膠廢物洪流。垃圾徵費將於下年4月實施，惟不少市民及餐廳未清楚了解適應期的細節，綠色和平促請當局盡快公布詳情，亦不應再延長適應期，當局亦應公布垃圾徵費的減量目標，並每3個月公布數據，讓公眾檢討政策成效。