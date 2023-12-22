涉2019年太子衝突　27歲售貨員被裁定管有攻擊性武器罪成

2019年8月31日晚上，有示威者在港鐵太子站及油麻地站內聚集。其中一名男子當場被捕，之後執法人員在現場檢取了一個背包，內藏他的身份證，以及雷射筆、彈射器等物品。他否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，案件今（22日）在九龍城裁判法院裁決。裁判官不相信有人插贓嫁禍，裁定被告管有涉案背包，判被告罪成，下令被告還押至2024年1月5日判刑，期間為被告索取背景報告。

27歲被告馬俊仁，報稱任職售貨員。他被控於2019年8月31日在港鐵油麻地站月堂，管有一個能發出雷射光束的裝置、一個錘子連一把摺刀、一把彈射器、64粒鋼珠、53粒塑膠珠及21粒波子。控方案情提到，執法人員當日到港油麻地站掃蕩，期間着月台升降機內的市民步出接受搜查。被告於升降機外被捕。涉案背包及後在升降機附近被發現，內有雷射筆等，亦發現被告的身份證和個人八達通卡。

辯方在審訊時提中段陳詞，指沒有證據顯示被告與背包有接觸，冀法庭裁定表證不成立。法庭早前裁定表證成後，被告不作供亦不傳辯方證人。裁判官今裁決時指，審訊不是記憶力測試，即使作供的執法人員的證供，部分與相關記錄有差異，但仍不影響供詞可信可靠性。另外，其他人不可能管有被告的身份證及個人八達通，何況當時有相當多執法人員、記者在場，不可能有人把涉案物品放入背包。法庭考慮到背包當時是並非打開，裁定背包內的物品均為被告所管有，被告攜有物品是作傷人用途，遂判被告罪名成立。

案件編號：KCCC1430/2023