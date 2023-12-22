防護中心完成膿腫分枝桿菌感染調查　懷疑注射時受環境污染引致

多名女子在美容中心打美容後，出現皮疹、硬塊、膿腫，甚至感染膿腫分枝桿菌。​衞生署衞生防護中心今日(22日)表示，「Gals Glam Beauty」群組共錄得19宗個案，包括13宗確診及6宗懷疑個案；「Geel Medical」個案沒有發現新增相關個案，認為屬於散發性感染。另外，執法部門至今拘捕了5名人士，其中3名人士涉嫌無牌行醫，另外2名人士涉嫌非法管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥。刑事調查仍在進行中。

防護中心表示，已完成一個膿腫分枝桿菌感染群組(涉及「Gals Glam Beauty」的處所)及一宗散發性膿腫分枝桿菌感染個案(涉及「Geel Medical」的處所)的流行病學調查。中心於上月初接獲懷疑涉及消脂注射服務而感染膿腫分支桿菌的呈報，並就個案設立查詢熱線及進行調查。根據調查資料，「Gals Glam Beauty」群組共錄得19宗個案，當中5宗經醫生呈報、8宗經流行病學追蹤及6宗經熱線發現。中心已超過兩周沒有錄得新增膿腫分枝桿菌感染個案。查詢熱線今起停止運作，共接獲29宗查詢，當中包括與「Gals Glam Beauty」群組相關的3宗確診及3宗懷疑個案。

中心綜合了「Gals Glam Beauty」群組及「Geel Medical」散發性個案的調查結果，不排除相關人士在施行注射程序時，沒有採取適當感染控制措施並受到環境污染而引致。經調查發現，負責注射的其中兩人為註冊醫生，中心已將資料轉介至相關法定監管機構跟進。

膿腫分枝桿菌存在於水、土壤及灰塵中，有機會污染藥物及醫療設備。膿腫分枝桿菌感染通常因注射被細菌污染的物質，或進行入侵性醫療程序時使用受污染的設備或物料而引起。膿腫分枝桿菌可引起皮膚和皮下軟組織等多種感染，通常會呈現紅腫、發熱及觸痛等狀況，而受感染部分也可能出現化膿或硬塊。其他病徵包括發燒、發冷、肌肉疼痛及全身不適。