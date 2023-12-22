多名司局長放大假　由副司局長頂上

鄰近聖誕長假期，不少司局長亦放假或公幹，並由副司長及副局長頂上，其中財經事務及庫務局副局長陳浩濂由12月22日開始兼任財經事務及庫務局局長，接替休假的許正宇，並於明年1月2日停任，署任時間11日，是最長的署任時間。

其他局長的署任時間分別為，發展局副局長林智文由12月19日開始，在發展局局長甯漢豪離港公幹期間署理發展局局長，至22日停任；民政及青年事務副局長梁宏正由12月21日開始，在民政及青年事務局局長麥美娟休假期間署理民政及青年事務局局長，並於27日停任；教育局副局長施俊輝由12月21日開始署理教育局局長職務至23日；運輸及物流局副局長廖振新於12月26日開始兼任運輸及物流局局長至12月31日；環境及生態局副局長黃淑嫻由12月27日開始兼任環境及生態局局長至明年1月2日；財經事務及庫務局副局長陳浩濂由12月22日開始兼任財經事務及庫務局局長至明年1月2日。

司長方面，律政司副司長張國鈞由12月22日開始兼任律政司司長，並於12月29日停任；財政司副司長黃偉綸由12月27日開始兼任財政司司長，並於12月29日停任。