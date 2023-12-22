西隧扣錯錢證屬職員疏忽出錯　隧道費服務商終止涉事主管職務

三隧分流次階段不同時段不同收費實施後首個工作日，西隧一度錯誤用了舊收費表，導致4700輛車被多收隧道費。運輸署表示，隧道費服務商職員更新及批核西隧收費表時疏忽出錯，事件不涉刑事成份。隧道費服務商亦已對相關人員作書面警告，並終止涉事主管人員職務。

運輸署表示，根據隧道費服務商當日初步的資料顯示，事故不涉及系統問題，而涉及人為因素；為查明有關異常干預是否蓄意，執法部門主動介入調查。調查發現，事件因隧道費服務商的職員疏忽導致錯誤，負責系統的職員為實施分時段收費而更新收費表時，沒有即時清除一項舊指令，而事發當日上午10時02分另一名負責營運的職員，當進行日常運作批核時錯誤一併批核該舊指令，導致西隧分時段收費表被舊收費表取代，繼而錯收隧道費。根據執法部門調查發現，事件不涉及刑事成份。

運輸署日前已召見隧道費服務商管理層，表達對事件的強烈不滿，而服務商亦按該署指示採取即時措施，加強監察系統的正常運作，防止系統被干預，包括內部人為錯誤干預或外來惡意干預。服務商更就事件作內部懲處，包括對相關人員作書面警告及終止涉事主管人員職務。

另外，運輸署會安排獨立審計，檢視服務商的系統操作流程，以及已經在系統操作關鍵流程中加入須取得運輸署許可的雙重認證，以確保同類事件不再發生。該署已收到隧道費服務商的報告，正詳細檢視調查報告的內容，並會要求服務商作進一步改善。

隧道費服務商表示，已向運輸署提交報告，並再次向向受影響的車主致歉。服務商稱會進行六項改善措施，包括即時在系統操作關鍵流程中加入須取得運輸署許可的雙重認證；成立內部委員會全面檢討業務規則及運作程序，定期進行內部審查，以確定有關人員遵守所有準則和程序；強化角色與職責的界定程序，並會對後台系統進行定期合規審查帳戶權限；成立緊急應變小組，負責監督未來任何臨時系統變更，並評估此類行為會否影響系統；加強各級員工的系統培訓，以及收集持份者對易通行服務的建議，並聘請外部具備業務流程和系統審計專業知識的第三方顧問，以鞏固和審查業務規則和為操作程序進行全面檢討。