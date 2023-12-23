東方日報A1：入境處懲姦　免羈留敗訴待遣返　假難民賠訟費30萬

十多年前以旅客身份逾期留港並打算申請免遣返聲請續留港的西非男子，因強姦妻子友人於2016年在高院被陪審團裁定強姦罪成，重囚10年。西非漢於去年2月刑滿出獄後，入境處一直根據《入境條例》羈留他以處理聲請和等候遣返。及後，他的聲請和上訴均被拒絕。西非漢早前入稟高院申請人身保護令，獲高院法官高浩文批准，並下令入境處釋放他，入境處不服並提出上訴。上訴庭於上月底經開庭後裁定入境處上訴得直並撤銷高院的裁決，昨頒下判詞解釋裁決理由，指原審法官作出錯誤考慮。上訴庭亦下令該西非漢須支付30萬元訟費。

議員葛珮帆表示案件為典型濫用免遣返聲請的個案，因其為逗留香港申請免遣返聲請，其後又不斷撤銷、上訴，屬浪費資源。她指是次法庭判處其支付30萬元訟費，該人過去一直在港生活，證明其有資產，若拒絕支付，政府或可申請其破產而追討。她又指目前有多宗關於免遣返聲請的司法覆核案件擠壓，是「火燒眼眉」的情況，法庭應該加快處理，並盡快處理遣返個案，從源頭堵截。

本案上訴方為入境處並由律政司作代表，答辯人是現年43歲的Johnson Benjamin，出生自西非利比里亞。答辯人於2012年2月以旅客身份來港，惟他沒有在限期之內離開。他於2012年9月因逾期居留被捕，並於被捕後兩日口頭提出免遣返聲請，但一直沒有填妥相關表格，及後他獲准留港以擔保代替羈留。2013年11月，答辯人被頒發離境令必須離港，但他於翌年3月與本港女子結婚。直至2015年8月，他仍沒有交出上述表格，故被視為放棄免遣返聲請。同年9月，答辯人被指趁妻子留院分娩期間強姦妻子友人而被捕，當時他曾透過律師重啟上述免遣返聲請，但一個月後又撤回。

2016年經審訊後，答辯人被裁定強姦罪成，判囚10年。他於去年2月服刑完畢，但他在出獄前，即2021年12月，正式提出免遣返聲請並遞交表格。去年5月，入境處拒絕其免遣返聲請，上訴亦於今年6月被駁回。自答辯人出獄後，入境處根據《入境條例》羈留他，待處理其免遣返聲請。當聲請和上訴遭拒後，答辯人入稟高院申請人身保護令，法官高浩文於今年6月批准其申請，下令入境處釋放他。

上訴庭指，原審法官錯誤認為答辯人被羈留逾一年4個月是過長且不合法，但忽略答辯人在逾期居留近10年才正式作免遣返聲請，以及就處理其證件問題時採取不合作態度，故須作較高考慮比重。上訴庭認為原審法官就答辯人不合作而延誤遣返時沒有作較全面考慮，因此裁定入境處上訴得直。上訴庭經考慮後認為答辯人需支付入境處30萬元訟費。

入境處指會繼續致力將聲請不獲確立者盡快遣送離港，以維持有效的出入境管制及保障公眾利益。該處不會就個別案件作出評論。

案件編號：CACV 229/2023

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