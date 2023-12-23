西隧扣錯錢涉承辦商職員疏忽　高官稱監察責任在政府

三隧分流實施首個工作日西隧出現收費系統出錯，政府一度表示懷疑有人干預系統，執法部門將主動介入調查，在接獲承辦商初步提交資料後，改口指涉及內部人為失誤。運輸及物流局局長林世雄今日(23日)在電台節目再次表示，調查後發現，在分時段收費期間更新收費表時，職員沒有清除舊指令，以致分時段收費表被舊收費表取代，屬於疏忽導致。

他續稱，運輸署已責成承辦商及加強管控措施，加為雙重認證，日後若在系統操作關鍵流程中加入指令，以及凡涉及收費關鍵程序的改動，均要先取得署方許可。他又稱，收費系統的營運工作外判予承辦商負責，但監察責任仍然在政府，必須要到位，署方日後會定期檢核承辦商表現，確保不會再發生類似情況。

林世雄表示，三隧整體繁忙時段的車流有減少，車龍在繁忙時段縮短，繁忙時段之前或之後相對有較多車，根據首3個工作天的數據，西隧平均車流上升14%，紅隧減少13%、東隧則減少7%。由於學校開始放假，亦有部分市民外遊，需要等長假期過後，再分析數據。對於有小巴業界因應一律收費50港元而加價，林世雄認為業界可以靈活考慮是否改行西隧。