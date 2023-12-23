長假首日逼爆香港國際機場　飛內地櫃位大打蛇餅

聖誕長假今日(23日)開始，自恢復全面通關後本港掀起北上潮，不少港人在昨日(22日)冬至仍北上消費。根據入境處數字，昨日本港各口岸出境總人數逾43.9萬人次，當中逾34.4萬人次為港人，較上周五(15日)多逾5.2萬港人出境。今早香港國際機場離港大堂人流眾多，飛往內地航班的登機櫃位更大打蛇餅。有市民指，今年已外遊至少3次，花費近9萬港元，直言：「有機會梗係出去啦！」

本報記者今晨在香港國際機場直擊，現場所見，離港大堂人流眾多，離境旅客需要等候，現場亦有廣播提示。其中飛往內地航班的登機櫃位更大打蛇餅，大部分屬跟團旅客，反觀抵港大堂人流較為疏落。市民李女士計劃到上海旅行5日，是次為今年首度出遊，預計消費3,000至4,000港元。同樣到上海旅行的曾生一家，稱難得有假期，計劃與子女在當地逗留9日。

市民梁小姐表示，將到首爾旅行9日，連同今次在內今年已旅行4次，合共支出約6萬港元，問到為何不留港消費，她直言「有機會梗係出去啦」。馮生計劃與一班朋友到日本東京及北海道旅行8日，直言：「chur(消耗能量)咗成年，係咪要去玩吓先？」他又指，今年已外遊3到4次，以去日本居多，共花費7至9萬港元。

據入境處數字，昨日各口岸入境人次逾30萬，出境人次逾43.9萬，較上周五(15日)出境人次約40萬，多近4萬人；昨日最多人出境的口岸是羅湖，逾8.1萬人次，其次是機場約7.8萬人次。前日(21)已有逾40.3萬人出境，當中逾29.3萬人次為港人，較上周四(14日)多近6.4萬人；前日羅湖及落馬洲支線出境港人則分別有6.4萬及5.5萬人次。