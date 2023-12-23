冬日美食及購物節開鑼　寒冷警告下顯冷清　檔主嘆北上「最致命」

香港冬季美食節及冬季購物節今日(23日)開鑼，雖然10點才開幕，早上9點已有市民到場排隊，不過頭5名均為等待下午主舞台表演的追星一族。至於10點開幕時，排隊市民亦不算多，約為50人左右，場內試食較內年輕人歡迎，而近日天氣寒冷，床上用品亦有不少人選購。售賣凍肉檔的負責人黃先生認為今年美食節的勢頭會較弱，直言「最致命係通關」，指通關比新冠疫情殺傷力更大，「個節日通咗關之後咁多人北上，一定差啲。」加上銅鑼灣維園正舉行工展會，指客源或因而分薄。他又指出7月時亦有參加另一美食節，以同時段作比較，7月在開幕後約半小時已開始人多，但今日人流就較為冷清。

海味檔的負責人鄭先生則對今次參展的生意感到樂觀，他指出今年有熟食，香味有助吸引客人，亦可以即場試食，可帶動乾貨。他又認為美食節較工展會有地理優勢，除了近日天氣寒冷外，今日更落雨，美食節在室內影會較細。鄭先生續指，不少客人會到攤檔辦年貨，而且每年都有回頭客，另外針對年輕客群亦有熟食提供，相信生意可提升1至2成。

市民鄭小姐在美食節行了約半小時，已用了逾千港元，買了碗裝湯、肉丸及杏仁餅等，其中杏仁餅是因為試食後感到吸引而購買。她認為今日天氣寒冷，故選擇到美食節而非工展會，「好鬼凍喎，梗係嚟依度先啦，依度室內嗰度室內，差好遠喎。」她又認為今日早上到美食節的人流並不算多，不用擠逼。市民布女士則買了果乾、麵等食品，她指商品都頗為「抵買」，最特別是可以講價，她指果乾由200港元一包講至150港元一包，她表示今日預算了3,000港元，準備買一個煲。布女士又表示早前已到工展會，但認為美食節較好行，因工展會太擠逼。