港鐵今起支援信用卡出入閘　缺交通補貼礙市民使用意欲

港鐵今日(23日)推出感應式信用卡出入閘新服務，除機場快綫車站外，乘客即日起可於各個港鐵站內貼有淺藍色標示的閘機，使用Visa信用卡出入閘。有乘客表示，信用卡毋須增值即可搭車，但不適用於政府的交通補貼，暫無意轉用。港鐵指，新服務首日運作大致暢順，料明年第3季將支援更多種類的信用卡作支付。

新閘機貼有淺藍色標示，乘客可使用感應式信用卡、扣賬卡或載有這兩項支付功能的裝置，例如手提電話及智能手錶等出入閘。現時除機場快綫車站外，港鐵重鐵網絡每個車站已配備起碼兩部、提供感應式信用卡支付功能的出入閘機，而較多旅客使用的車站，例如中環、會展及尖沙咀站等，則會有更多配備。

有會展站的乘客表示，信用卡毋須增值就可以搭車，能提供多一個選擇；亦有乘客擔心，若用手機錢包內的感應式信用卡拍卡，繁忙時間排隊出閘的時間較長，未必會轉用信用卡支付。目前信用卡支付功能只接受成人車費，不適用於政府的公共交通補貼計劃。有市民就指出，信用卡支付未有涵蓋長者2元乘車優惠，無意轉用，又認為分開處理八達通和信用卡的交易資料會較安全。

港鐵指，感應式信用卡支付服務首日運作大致暢順，各車站正陸續提升閘機功能，預計於明年第3季，將支援更多種信用卡作支付。港鐵亦計劃最快於2026年在機場快綫更新閘機，同時提供感應式信用卡付費乘車服務。整項自動收費系統資產更新計劃預計於2028年完成，屆時港鐵約三成半閘機會提供感應式信用卡服務。