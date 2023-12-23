大埔沙田等今早嚴寒低見6°C 平安夜凍住到聖誕一區得5°C

受冬季季候風及雨帶影響，冬至翌日繼續凍，本港今日(23日)早上相當寒冷，多區氣溫跌至攝氏8度或以下，天文台更錄得入冬以來的最低氣溫攝氏8.1度，天文台指九龍部分地區、西貢、沙田及大埔天氣嚴寒，更低見攝氏6、7度左右，並提醒低溫加上有雨，體感溫度將更低，市民需注意保暖，避免長時間置身寒風中，特別是高地及空曠地方。今個聖誕凍住過更有氣氛，到下周二(26日)拆禮物日起才有所回暖。

另外，由於高地氣溫顯著較低，並可能會結冰，駕駛人士、騎單車者應提防路滑帶來的危險。而分區天氣預測顯示，明日(24日)平安夜仍寒冷，普遍地區最低溫仍在攝氏11度或以下，新界溫度更低，在明早7時，打鼓嶺將低見攝氏5度，繼續凍絕全港，而上水、大埔、流浮山及石崗亦只有攝氏7度。

冬季季候風會在未來兩三日為華南帶來持續寒冷的天氣，受相關的乾燥大陸氣流影響，該區普遍晴朗，日夜溫差較大。隨著季候風緩和，下周中期廣東沿岸氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。同時，一道雲帶亦會為華南帶來幾陣雨。

根據九天天氣預報，明後兩天，即平安夜及聖誕節(12月25日)當日仍然寒冷，介乎攝氏10至17度；而拆禮物日起雖然逐步回暖，但該日起一連3天仍然有雨，期間最低溫為攝氏14度，需注意濕凍；而下周五(12月29日)至元旦(1月1日)則放晴，且進一步變暖，氣溫介乎攝氏16至22度。