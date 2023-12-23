酒精藥物混合嚴重可致命　藥劑師協會促「飲勝」前尋求專業建議

聖誕節假期期間，不少人都會喝返兩杯助興，但很多人卻忽視酒精對藥物的影響。香港執業藥劑師協會今日(23日)表示，將酒精與藥物混合服用十分危險，嚴重更可導致死亡。協會提醒市民，如需要服用藥物及喝酒，應先向藥劑師或醫生尋求建議，以確保安全使用藥物。

協會表示，根據美國國立衞生研究院研究，與酒精相互產生作用的最常見藥物包括高血壓藥物、安眠藥、止痛藥、膽固醇藥物等，而將酒精與藥物混合是非常危險，尤其當混合酒精和藥物時，可能會產生各種副作用，當中包括嗜睡、頭暈、心臟問題、昏厥、出血；嚴重會導致肝或心臟損傷、呼吸減慢，甚至死亡。

協會舉例，當市民服用類固醇藥物時喝酒，可導致胃出血和潰瘍；而抑鬱症藥和酒精混合則會導致額外的嗜睡，以及有頭暈和受傷的風險；另外，止痛藥和酒精混合亦非常值得市民關注，協會指，若同時使用酒精和麻醉劑等止痛藥，會令呼吸減慢，最嚴重可能致命。至於服用抗生素時同時喝酒，協會指，部分抗生素與酒精混合時，可能會導致嚴重反應，譬如心跳加快、肝毒性發作等；其他抗生素則可能導致噁心，頭暈，甚至嗜睡。協會解釋，過量飲酒可能會降低身體的免疫系統，以及抵抗任何感染的能力。

而市民服用口服抗凝劑期間，同時急性大量飲酒，將會增加出血風險。由於當華法林與酒精聯合使用時，會降低口服抗凝劑的代謝，並會改變了華法林的作用，因而可能導致市民有更大的出血風險，甚或令華法林的作用降低。協會提醒市民，當飲用大量酒精時，需使用酒精代謝劑時應小心，因為當中成分可能只含有草藥，維生素，人參，咖啡因和腸道保護物質，可能無法有效地克服醉酒的影響。