東方日報A1：200萬人外遊揮霍　港店聖誕不快樂

港人聖誕長假期蜂擁外遊北上，本地零售及餐飲市道堪憂。據入境處數字，截至昨晚9時，已有約60萬人次出境，當中約45萬人次為港人，上周累計已有約200萬港人出走，按往內地每人平均消費約730港元計算，聖誕周流失的消費額高達約15億元。有商戶大呻生意難做，資金外流，直言「最致命係通關」，比新冠疫情殺傷力更大。有議員批評政府吸引市民留港措施不足，建議當局積極發展本地文化遊。

入境處數字顯示，截至昨晚9時，約有93.7萬多人次出入境，當中出境人次約59.9萬、入境人次33.7萬；昨日最多人出境的口岸是羅湖，達12.4萬人次；其次為落馬洲支綫管制站，有11.7萬人次。按過去幾日離境人次約75%屬港人，估計昨日約有45萬港人離境。港人上周已陸續離港，前日各口岸出境總人次逾43.9萬，當中逾34.4萬人次為港人，較15日多逾5.2萬港人出境；前日最多人出境的口岸是羅湖，逾8.1萬人次，其次是機場約7.8萬人次。

此外，上周四（21日）亦有逾29.3萬港人出境，較14日多近6.4萬人。本報估算，由上周日（17日）至昨日聖誕首周，已有約200萬港人出境。自恢復全面通關後本港掀起北上潮，早前有深圳媒體報道，10月份到深圳的港人有355萬人次，消費額為36億元人民幣，折約39億港元，按當地的消費統計方法，港人10月份在深圳人均消費673元人民幣（約730港元）。以此推算，聖誕周流失的消費額高達約15億元。

不少本地商戶大呻今個聖誕生意難做，其中售賣凍肉的負責人黃先生直言「最致命係通關」，指通關比新冠疫情殺傷力更大，並說：「個節日通咗關之後咁多人北上，一定差啲。」冀港人留港消費，支持本地商界。議員容海恩受訪時指，曾到廣州旅遊三日兩夜，交通費、住宿及動物園門票等，消費近一萬元，但香港可供親子遊玩的地方不多，玩來玩去都是遊戲室、戶外公園。她建議政府積極發展本地文化遊，例如扶助發展特色民宿等。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：