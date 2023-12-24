指未來10年經濟增長慢　學者憂結構性赤字　籲審慎考慮是否派錢

政府早前調低本年經濟增長預測，不僅本年度財政赤字逾千億港元，甚至下年度或繼續見「紅」。有經濟學者預計香港經濟在未來8至10年均會維持緩慢增長，相信整體不會有重大的起色，亦對結構性赤字問題表示擔心。

科技大學經濟學系榮休教授、特首政策組專家組成員雷鼎鳴今日(24日)在電台節目中，指本港人口老化問題嚴重，安老醫療措施等構成沉重財政壓力，現在的困難較20年前更大，認爲政府應該小心理財，要審慎考慮是否派錢。

香港股市一潭死水， 雷鼎鳴更指本港的金融產品過去太集中於西方國家，不符合世界經濟發展潮流，債券的發達程度亦不及其他國家，認爲中央及特區政府長遠應研究在香港增加以人民幣為基礎的金融產品，加強本港作為人民幣離岸中心的角色。

有財金官員早前指香港受國際地緣政治問題影響，資場市場難以快速恢復。雷亦指目前國際地緣政治問題尚未化解，預計14至15年後，以購買力平價計算，中國的國內生產總值將會等於美國和歐洲的總和，屆時相信美國會轉身與中國改善關係，尤其中國發展一帶一路和區域全面經濟夥伴協定漸趨成熟，可預計一帶一路沿線國家的經濟增長率，會較發達國家高。