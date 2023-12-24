聖誕市民外遊本地消費弱　政府靠夜繽紛活動「炒冷飯」救市

本港至解除防疫措施後市民蜂擁外遊，本地零售市道未如理想，政府夜經濟力挽狂瀾。財金官員今日(24日)發表網誌，表示「廟街夜繽紛」自推出以來反應不俗，期望活動能為地區帶來新的吸引力，這個例子亦說明不少地區都擁有豐富和優質的旅遊資源，只要能注入新元素、新概念，就能吸引旅客及市民。

他在網誌提到，「廟街夜繽紛」將一條充滿歷史特色和街頭文化的街道，打造成為匯聚多地美食的香港特色夜市，正是「傳統」與「新意」匯聚的示範。他又提到自己日前相約了幾位內地社交平台博主逛工展會，他相信只要持續推陳出新和創意突圍，貼近市場變化，深信「香港品牌」的競爭力必定可持續提升，在本地及海外市場拓展新商機。

來到聖誕及年尾，他稱留意到許多鬧市旺區及旅遊熱點的人流明顯增加，他早前到中環荷李活道「大館」，亦與市民和訪港旅客交談，不少旅客認為香港的節日氣氛濃厚並甚有特色，又認為這正是香港作為國際大都會的魅力，吸引他們到訪。強調只要不斷創新，貼近市場變化，了解客戶需求，以及注重用戶體驗，「香港品牌」的競爭力必定可持續提升，在本地及海外市場都能拓展新商機。