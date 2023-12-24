每年收6千函寄聖誕老人　郵政人員代筆40年逐一回覆送祝福

信封上的一句「聖誕老人收」盛載多少童真，不少人兒時可能都試過寄信給聖誕老人。香港郵政每年收到約6,000封來自世界各地、寄給聖誕老人的信件和聖誕卡，該署在過去40年都安排職員以聖誕老人，逐一親筆回信，送上獨一無二的節日祝福。市民只要在信封寫上「聖誕老人收」和回郵地址，支付足夠郵資，便可以收到郵政聖誕老人的精心設計聖誕卡親筆回信。

以聖誕老人身份回信超過10年的郵務主任劉嘉紹表示，見過無數聖誕願望。他說，小朋友想收到的聖誕禮物大同小異，大多數是玩具和電子產品，但近年疫情肆虐，他們較多來信希望家人身體健康，也有小朋友許愿世界和平。為讓寄件人適時收到回覆，郵政人員可能要每日處理數百回信，劉嘉紹形容這是開心事，每年都期待年底這段時間來臨。

除了聖誕願望和禮物，不少人也會在給聖誕老人的信中分享生活大小事。郵務員郭頌羚去年開始執筆回信，今年再次為聖誕老人代筆。她表示，曾收到小女孩來信，分享即將當姊姊的喜悅；可以代聖誕老人回信，與來信者特別是小朋友交流，反到非常有趣。寄信給聖誕老人並非小朋友專利，郭頌羚續說，有不少成人來信，也有家長當成親子活動，與孩子一同製作聖誕卡或畫畫寄給聖誕老人，而她自己也會畫畫回覆。