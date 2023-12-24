昨67萬出境人次創疫後新高　港人北上旅客遜預期　打擊餐飲業

昨日以陸路離港到內地的人次逾57萬，香港居民佔43萬人次。

疫後迎來首個聖誕，昨(23日)展開首日假期，全日錄得逾106萬人次經各個口岸出入境，屬於復常以來首次破百萬人次出入境，其中有67萬人次出境，亦是復常以來最高，當中逾50萬人次是香港居民。香港居民單日淨流出超過31萬。

以陸路離港到內地的人次逾57萬，香港居民佔43萬人次。單是羅湖口岸，全日有11.2萬港人人次出境；經落馬洲支綫口岸出境亦有9.8萬港人人次。機場有逾7.6萬人次出境，是連續3日逾7萬人次。

港人北上消費已成常態，餐飲聯業協會會長黃家和指香港市民旅遊及到內地消費，但來港的旅客數量不似預期，打擊本港餐飲業界生意，業界對聖誕檔期的生意不樂觀，預計生意額較去年同期，仍然在疫情間的聖誕節跌約15%。

黃家和指疫情前的聖誕檔期，酒店自助餐預訂在數星期前已爆滿，但今年不少餐廳至今未爆滿，仍然開放訂位，預計今年平安夜及聖誕正日，餐飲業界2天的生意額較往年少4000萬港元。

他指原本聖誕至農曆新年期間，屬業界旺季，但關注現時港人北上消費已成為常態，預計每月有約40億港元消費力北上，期望政府推出刺激消費活動，能令市民多留港消費及吸引內地及海外旅客。