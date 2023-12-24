本港油價抗跌力強勁　陳家殷：仍在調查有否合謀定價

本港樓價近期有回落迹象，但多年來汽車油價卻居高不下。本港油公司是否合謀定價存在疑問，無論外國油價回落多少，本港油價甚少下調，具備良好的抗跌力。本港引入競爭條例8周年，競委會主席陳家殷表示，仍在調查本港油公司有否合謀定價，但海外經驗反映，不少人容易將它跟「平衡定價」混淆。他又指入稟審裁處的個案要排期4年才處理，情況令人擔憂。

陳家殷在一個電視節目中表示，早在2021年已就本港油公司是否合謀定價展開調查，不認同「無聲氣」，但他強調海外重大合謀案件調查動輒都要3至5年，油價亦非簡單問題。市場會出現一間公司先調整價錢，另一間翌日或隨即跟隨、且幅度一樣的情況，無論本地或海外都很易將這種「平衡定價」的做法，跟合謀定價混淆。他指，大家都會覺得平衡定價有點問題，但是否有足夠證據成為呈上法庭的案件則是兩回事，若有證據證明有個協議，都是不容易；又或者不單看到兩者價格相同就算是合謀。

然而，即使確立到是合謀定價，以往一些重大案件，競委會都選擇和解。他稱，近期中原美聯涉嫌合謀訂定經紀佣金水平案，理論上都可以採用和解，但這樣做的罰款不及在法庭定罪的多，阻嚇力不足。

競委會成立八年，入稟個案僅15宗，他稱不少是以和解等方式處理，又稱入稟審裁處有另一問題。他指，牽涉到法庭司法程序，變相時間不是競委會掌握得到，亦可能比較長。他舉例，2020年3月份已就教科書一個懷疑合謀案件入稟法庭，現在排期審訊去到2024年4月、即是超過4年時間，對他們來說是一個挑戰，甚至有點令他們擔憂。他認為倣效其他地方成立委員會，以行政方式加快裁決在港不可行，因為無足夠相關專才。至於競委會應否擴權或修例，他認為暫時夠用。