乙型鏈球菌捲土重來　8人上水買淡水魚惹禍　其中2人已歿

與處理及食用淡水魚有關的侵入性乙型鏈球菌(GBS)，2021年曾在香港爆發，導致至少7人死亡，至今年9月檢出GBS患者人數出現大幅增加，升勢由新界東醫院聯網帶起，基因檢測發現新界東有8宗帶有侵入性乙型鏈球菌(ST283)，其中2人因此離世。衞生防護中心今日(24日)回覆表示，該8宗個案中有7人曾到俗稱上水天光墟的石湖墟農產品分銷點購買淡水魚，各人發病前均曾徒手處理過淡水魚，當中1人更曾食用未經煮熟的鯪魚，其餘則食用已煮熟的鯇魚及大頭魚，但防護中心在2個魚檔蒐集的樣本卻未驗出ST283。

據一位不具名的傳染病控制及公共衞生專家表示，是次ST283群組感染，從定義上而言屬一場爆發，對當局沒有主動公布這一點感到有點詫異。防護中心解釋指，絕大多數相關病例與流行病學無關。議員林素蔚則認為，衞生署需要交代個案是否由乙型鏈球菌導致死亡，抑或由其他併發症引致。她又指，衞生署及其他相關部門應向公眾交代感染及死亡數字，讓市民提高警覺。

衞生防護中心於英文月刊《傳染病直擊》披露，今年10月27日收到醫管局通報，9月起GBS患者人數上升，由以往月均18宗增至9月29宗，主因為新界東聯網(包括沙田、大埔及北區)病例增加。