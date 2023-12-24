尖沙咀人流較少　聖誕氣氛一般　商戶指旺丁不旺財

今日（24日）平安夜於尖沙咀，大部分名店未見明顯人流，有市民指人流對比去年疫情多，但難以與疫情前比較，氣氛亦一般，聖誕裝飾較以前少；有商戶指今年沒有聖誕氣氛，人流雖然不少，但是「旺丁不旺財」，亦有餐廳表示港人北上消費可能影響生意額，而生意額亦未恢復到疫情前。

鐘錶舖負責人李先生表示，尖沙咀人流雖然不少，但沒有人消費，是「旺丁不旺財」，對比以前個個手提名店袋，現在只是「行下打下卡」，而且遊客也少於香港市民北上，難以填補差額，即便是旅客也「買得少咗」。

餐廳負責人梁先生指聖誕節人流較平日多，指尖沙咀一向假期才有人，目前做更多遊客生意，而市道對比疫情前好，但生意額未恢復到疫情前，至於市民北上消費有沒有影響生意額，他指尖沙咀區餐廳沒有影響，但自己其他區分店如葵芳、荃灣區則有影響。另一餐廳員工蔡小姐也表示，生意額對比疫情前少，但現實仍算不錯，認為市民北上消費人數增加可能都有影響。

東網記者到尖沙咀多個商場，發現大型商場部分店舖沒有顧客，但整體人流尚可，大部分名店亦未見人龍。

市民金先生及金太太認為現在聖誕氣氛一般，街道上也沒有甚麼布置，指尖沙咀人流可以，但其他地方一般，今年都「冷清咗」；旅客余小姐和歐小姐到港一日遊，表示是第一次來港慶祝聖誕，人流尚可，認為雖然很多香港人北上消費，但是香港氣氛和深圳不一樣；另一遊客黃先生認為今年比起2018年的聖誕氣氛減弱，亦沒有甚麼特別的慶祝方式，只是和家人食飯。

市民趙太太指人流普通，未完全恢復，而自己也沒有時間北上，市民葉小姐及溫小姐表示沒有特別慶祝聖誕活動，單純行街，也沒有打算北上消費，已經好多人上去，所以想留港消費。