導航程式存漏洞　兜彎撞車乜都齊

中外均有駕駛者因誤信坊間一些導航應用程式，以致駛進斷橋、樓梯，甚至墮海，不少本地司機對《東呼即應》表示，曾被導航「老點」。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，如果本身電子地圖未升級，抑或未曾修改，導航就有機會發生錯誤，提醒駕駛者盡信書不如無書。

提起導航程式，《東呼即應》最近留意到網上有聲音指出，某些導航令不少司機行了很多「冤枉路」，甚至最後導致迷路。其中李生表示，平時有使用導航的習慣，多數用開數個較大的品牌，例如G字頭及A字頭，以及一個由內地公司推出的導航。

他指，經常有被導航「老點」情況出現，譬如它會導航至一些不能掉頭的位置叫掉頭、或較多燈位的路線、甚或去行些迂迴的路程，

另一駕駛人士黃生亦表示，如想要去比較密集樓宇或大廈的區域，例如中環等較多高樓大廈的地方，信號就會差些，也曾試過帶錯路，有時也得靠自己經驗或方向感，不可以完全依賴導航。惟他指，不懂去某個地方，在無辦法之下，亦得要相信它，「佢叫你落海，你都要落海架啦！」

李耀培表示，很多時候導航只靠開一個手機應用程式，但全部應用程式導航都依靠全球定位系統(GPS)，以及一些電子地圖，若本身電子地圖未升級、道路修改，或道路比較舊，就有較多機會發生導航錯誤。

李續指，如果有塞車或交通意外，導航都會有選擇給駕駛人士，挑選較好的路徑，故認為原則上若大家都給一個即時資訊予應用程式或導航，導航便較容易分辨駕駛者選用甚麼路徑。

他最後亦提到，好的導航當然能幫到駕駛人士，但認為駕駛者自己亦都要留意多點路面的變化，甚或有否改路等等，並提醒駕駛者盡信書不如無書。