語音導航嘈喧巴閉　影響駕駛自己攞嚟

《東呼即應》近日留意到，網上有片段顯示有導航語音包粗口爛舌，或以「講波佬」的緊張語調進行導航。註冊輔導心理學家萬家輝指出，駕駛者在嘈雜環境下，情緒會因為這些語言被激化，影響心情，變得暴躁，建議市民小心使用。

近日網上有人分享一條影片，顯示為一個導航包，更說道：「全港首測！林雪為你導航！」並指「沒點真功夫切勿開啟導航的足球解說模式！」期間導航包開始導航時，夾雜著不少粗言穢語，惹來網民激烈討論。有網民亦指出，該語音包的聲音，似乎是曾經配上了好幾條不同畫面的片段，真確性備受質疑。

《東呼即應》表示，世上有種精神病名為「路怒症」，是一個情緒失控的現象，專門形容該類帶著緊張或憤怒情緒駕駛的人士，故若遇上類似上述「嘈到拆天」的語音導航，或對駕駛人士造成影響。

萬家輝表示，這些語音包有兩個重要的心理作用，第一是幫駕駛者抒發情緒，譬如當他們覺得駕駛很悶，或有不舒服、不開心及生氣的情緒時，透過聽到的粗鄙語言，可能藉此發洩。

另一個心理作用就會有負面影響，駕駛者可能會因為這些情緒化或粗鄙語言，令到情緒更加激化，例如本身已經不是很開心或有些暴躁，聽完後可能會令情緒更加激化。

萬建議，駕駛者當使用這些語音包的時候，需要留意清楚，如果純粹是情緒抒發，那當然可以；但若果語音包的內容會令情緒激化，甚或更加生氣、不舒服的時候，便應該要小心使用。