黑朱古力熱量高富含脂肪　佳節甜點宜用純可可粉

聖誕節各式甜品必不可少，其中少不得香甜美味的朱古力。朱古力含黃酮醇，有抗氧化功效，有助保持心血管健康，但營養師提醒，朱古力大多脂肪或糖分高，而黑朱古力與牛奶或白朱古力熱量差別不大，想吃得健康，最重要是適量食用，製作朱古力蛋糕時可改用純可可粉，以減低脂肪及糖含量；乳酪代替奶油，含有鈣質又較低脂。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指，不少人覺得黑朱古力較健康，黑朱古力的確糖分含量較低，以及有較多的可可漿（當中含有可可固體及可可脂），相反牛奶或白朱古力的可可漿含量較少，即脂肪含量較少，但糖分較高。

朱古力的熱量主要來自可可脂，1克脂肪含9,000卡的熱量，而1克糖分均含4,000卡熱量，根據美國農業部營養資料庫（USDA Food Data Central）顯示，每100克的黑朱古力含約550千卡至600千卡，每100克牛奶朱古力及白朱古力則含約530千卡及540千卡，兩者熱量差別其實不大。

朱古力中含抗氧化營養素黃酮醇（flavanols），主要源自可可漿中的可可固體，可抑制體內產生的自由基，具抗炎功效，亦有助保持心血管健康，以及助大腦䆁放令人產生興奮及穩定情緒的苯乙胺，但朱古力往往脂肪含量高，或是後製時加入不少糖分，平常大約一片10克的黑朱古力，含約55千卡至60千卡，熱量已超過四分之一碗白飯，所以仍需注意食用分量。

大部分可可粉，都是從可可豆經過發酵、乾枯及烤烘提取而成。可可豆通常會被壓至可可碎，打磨直至變成可可漿 (包括可可固體和可可脂)，經提取可可脂後，剩餘的乾物就被磨成粉末，最後成為可可粉。可可粉可算是可可豆的精華，因為可可固體才含有抗氧化成分黃酮醇，亦是「朱古力味」的來源，而可可脂中則不存在這些成分。可可粉的脂肪含量不高，亦有更多其他礦物質等營養素例如鎂質、鐵質及鉀質，適量食用有助肌肉放鬆及降低血壓。