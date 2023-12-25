關注組指外賣平台避工傷賠償　議員促公司為速遞員購勞保　

疫下網上外賣平台興起，但勞工界批評外賣平台工作者「完全無保障」，有關注組指有平台會以「唔同你合作」為由，終止工作者的工作帳號，逃避解僱程序令數碼平台工作者極難取得工傷賠償，即使有賠償亦與工傷賠償相差數倍。有議員促請政府應強烈建議外賣平台公司為送遞員購買保險，補償額須與補償條例相乎。

近年本港出現多宗平台工作者工傷的案例，揭示相關平台對工作者保障不足。香港基督教工業委員會 「外賣員權益關注組」成員麥德正表示，目前平台工作者難以取得工傷賠償，有外賣平台公司會終止工傷員工的工作帳號，聲稱「唔同你合作」，而非解僱，令數碼平台工作者極難取得工傷賠償。他又指即使有賠償，公司所購買的保險只會賠償10多萬港元，但依照勞工法例所買的保險工傷賠償可達數十萬港元，兩者相差數倍，加上現時勞工法例以及政策沒有任何改動，一旦未能取得賠償或欠薪，每位員工均要逐一打官司，並非全面的保障。

具工會背景的議員林振昇指出，雖然部分公司有購買意外保險，但保障範圍極少。儘管政府正展開相關研究，但預計需時一年才有結果 。他建議政府可與大型保險公司合作，制定類似勞工保險的計劃，補償額與補償條例相乎，並強烈建議外賣平台公司購買，讓應徵者選擇哪一間平台較為適合，讓平台工作者可獲即時的保障。

他續稱，雖然現時勞工署有打擊「假自僱」，但過去一年只收到30多宗投訴，其中19宗已解決，而由於目前當局一定要有員工投訴才會進行調查，憂慮「假自僱」的個案只屬「冰山一角」。