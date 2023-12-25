21歲男子涉9年前強姦8歲胞妹　還押至明年3.20再訊

現年21歲的男子，被指於9年前在天水圍單位，性侵當時只得8歲的胞妹。他日前被捕後，遭落案控告強姦及企圖強姦罪，今（25日）被押解往觀塘裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，法庭應控方要求，把案押後至明年3月20日再訊，以便執法部門繼續調查，屆時會轉往屯門裁判法院審理，期間被告須還押。

男被告現年21歲，獲准匿名，並以英文案母「F.Y.H.」作代號。他現面對兩項控罪，包括一項強姦罪及一項企圖強姦罪。控罪指他於2014年某一日，在香港新界元朗天水圍某一單位，企圖強姦及強姦X。他在2023年12月23日被執法人員拘捕，之後被正式落案起訴，並於今日被帶到法庭。據悉，被告現任職貨車司機，而X是他的胞妹，案發時她年約8歲。

這宗案件屬屯門裁判法院案件，今暫時在觀塘法院審理。法庭書記宣讀控罪後，被告表示明白。控方今日申請將案押後至2024年3月20日，以便執法人員進一步調查，及諮詢法律意見。控方反對被告保釋。辯方不反對押後，但有保釋申請，並提出一系列保釋條件讓法庭考慮。裁判官聽罷陳詞後，駁回辯方的申請，拒絕讓被告擔保，下令被告還押懲教署看管。被告保留每8天覆核保釋的權利，將於2024年1月2日，押解往屯門裁判法院作申請。

案件編號：KTCC2493/2023