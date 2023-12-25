「考察」日本批交通卡落後惹火　議員被網民圍剿

適逢聖誕，立法會休會，不少議員都外出考察，例如立法會發展事務委員會日前已去完上海考察返嚟。另一名議員林素蔚近日就自發去日本「考察」，但因無法購買實名制後的交通卡Suica咭，佢喺社交平台批評日本電子支付落後於內地，更說「我終於明白為何日本經濟蕭條、旅遊業不振」。這番言論隨即惹起爭議，有網民質疑她的說法，指她不懂如何在手機上加入電子Suica咭等。事隔兩日，她今日（25日）發貼撲火：「我只想分享生活點滴。」

林素蔚日前在社交平台發貼，分享「考察」日本的經歷，批評成田國際機場的各鐵路售票處職員態度「非常一般」，自己更無法購買實名制後的交通卡Suica咭，以及無法使電子支付方式購買電子版的Suica咭，指「我終於明白為何日本經濟蕭條、旅遊業不振」。她又反以半年內到訪內地10個城市考察調研的經驗作對比，指內地一個乘車碼已走遍全國，而交通是支撐旅遊業發展最基本條件之一，反問「能夠順利買車票坐車回酒店難道不是對一個國際旅遊之都最基本的要求嗎？」

其言論一出即激起千重浪，在她的貼文下面有300多個留言，當中有人質疑她不留港振興經濟，又指其早前因日本排放核污水要求政府發出旅遊警示，如今卻又到日本旅遊，又對她「考察」的說法感不滿，「加『考察』兩個字，去玩都變得合理化理所當然晒」、「係咪要交代一下『考察』咗啲咩？」

兩日後林素蔚始撲火，發貼稱：「我只想通過社交平台分享自己的生活點滴和身邊朋友的相似經歷，沒想到會引起巨大迴響，再次感謝全球各地網民對我的關心。」