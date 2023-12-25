港產動畫片奪金馬獎　在港僅公映3次不靠本地推廣

時隔6年再有港產動畫片獲金馬獎最佳動畫短片獎項，但該片今年僅在港公映3次。製作團隊形容動畫屬非主流，本港市場小、產業未成熟，發展空間受限，需要靠參展及奪獎才能引起市民關注，但現實因素亦令本港創作者練出「幾張刀」，可應付不同形式的創作，勉勵創作者要對動畫創作保持熱誠，同時不應排除其他創作方式。

獲獎動畫短片《夏夢迴》由兩名香港導演陳嘉言及黃曉傑聯合執導，以被困在膠袋等待被販賣的金魚，比喻在人生中迷失的女主角。曾赴法國進修的陳嘉言接受電台訪問指出，在本港發展動畫的局限，在於在亞洲傳統文化中，動畫經常被視為不正經、屬於小朋友的玩意，願意買片的放映商亦較少。他認為動畫不應只是局限於本港市場，創作的內容應是全世界都能欣賞，因此《夏夢迴》在創造初段，已經不打算靠本地推廣，而是希望透過參展奪獎，在提高知名度後，尋找私人放映的機會。

黃曉傑於訪問直言，在本港未必能單靠創作動畫短片維生，需要從事其他商業創作，勉勵本港創作者要對動畫創作保有熱誠，同時不應排除其他創作方式，才能在港生存下去。動畫監製郭永堅則表示，本港動畫市場小、產業未成熟，難單靠動畫創作維生，畢業後從事商業創作，兩年前才重回動畫創作團隊。不過他指出，正是現實因素才令本港創作者能應付不同形式的創作，練出「幾張刀」。

《夏夢迴》片長14分鐘，耗資100萬製作， 當中申請由當局「創意香港」贊助的「動畫支援計劃」獲40萬港元資助。但每名導演只能申請資助計劃一次，未來要繼續創作動畫，只能自行尋找投資者。陳嘉言稱不會埋怨資源或機會不夠，而會專注做好眼前的創作，希望可以無意中改變創作土壤。