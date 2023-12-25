大帽山舊雷達被摧毀　天文台冀新一代更準確預測暴雨

服務香港24年的大帽山天氣雷達站正暫停運作，並將「改頭換面」，更換不敵超強颱風「山竹」而被吹破的天氣雷達「白波波」。天文台預料新雷達將在明年初完成安裝，屆時預測雨區降雨率的能力等將能提升有，令天文台的天氣監測能力踏上新的台階。

屹立在本港最高點的大帽山天氣雷達站在1999年啟用，能夠自動監測和警報暴雨、雷暴及冰雹等惡劣天氣。雷達位於最當風的位置，更可監察500公里，遠至海南島的風暴和雨區發展。不過，由玻璃纖維製成、「白波波」形狀的雷達天綫保護罩在2018年超強颱風「山竹」襲港期間，不敵強風被摧毀。

駐守大帽山雷達站的天文台雷達機械師梁志文憶述，當時聽到一聲巨響後，耳朵壓力改變了，突然赤痛不適；通往「白波波」的樓梯滿地玻璃碎，風聲不斷，幸好雷達一直運作，沒受影響。但當時團隊即時進入緊急狀態。

另一天文台雷達機械師李浩然則分享，在站內除了能見到寒冬結霜外，亦曾目測更罕見的白茫茫「霧淞」奇景。李介紹，空氣中含有無數微小的水滴，水滴在嚴寒天氣被極度冷卻，接觸到溫度處於冰點以下的物體便立刻凍結，形成純白冰晶的「霧淞」，一般在較濕而大風的情況下出現，多出現在石頭、植物上，至今難忘。

運作24年的原有大帽山天氣雷達在上月完成歷史任務，「白波波」及雷達天綫亦被拆下，以更換新的天文雷達，預計明年初完工。新雷達將採用雙偏振系統，可同時發射和接收水平和垂直偏振無線電波，能更立體呈現雨區發展，有助提升預測降雨率的準繩度。天文台期望新雷達能令其天氣監測能力踏上新的台階。