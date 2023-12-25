寒冬易誘心臟病及中風　醫生教長者3層衣物保暖

冬季季候風襲港下，港人今年能過「凍冰冰」的聖誕。天文台預料未來數天雖然會較暖，但但早上仍然清涼。市民仍需注意保暖，尤其一眾「老友記」！有醫生建議長者穿3層衣物保暖，減低因體溫過低誘發心臟病等疾病的機會。

天文台表示，乾燥的冬季季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，明早(25日)相當清涼，市區最低氣溫攝氐約14度，新界再低幾度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫攝氐約19度。吹和緩至清勁東至東北風，明日初時離岸間中吹強風。

因應天氣寒冷，老人科專科醫生佘達明提醒，長者或對溫度較不敏感，但仍要做好保暖，否則一旦體溫過低，身體會出現心跳快和血壓高，隨時誘發心臟病和中風。他建議長者，穿着3層衣物，底層穿保暖底衫、中間再穿羊毛衫，面層則穿夾棉外套。外出時則可按需要戴上頸巾、手套和帽。他又指，長者只要做好保暖，外出運動的問題不大，並提到多活動有助血液循環。

佘達明另指，冬季流感病毒較活躍，長者外出聚餐、乘搭公共交通工具或到人多地方時，應戴口罩。若身體出現不適，長者可因應需要服用退燒藥、多喝水，以及沖溫水涼助退燒。