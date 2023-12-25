懲教所親子時光　子女願望：在囚媽媽快回家

「我嘅聖誕願望係媽媽快啲返嚟。」在囚人士仔女的聖誕願望可否成真？家人往往都是在囚人士改過自新的最大動力，所以懲教署今個聖誕節為在囚媽媽和子女製造一次共敍天倫的機會。其中6名在囚媽媽及其子女，日前在羅湖懲教所的親子活動中心一同參與聖誕更生活動，溫情洋溢。

活動透過遊戲和分享環節，讓在囚媽媽回憶入獄前美好的親子時光，引導她們深切反省違法的沉重後果，及重新思考母親在子女成長階段擔當無可替代的角色，期望她們獲釋後能改過自新，好好珍惜與子女相處的時光。在囚媽媽及小朋友還一起製作聖誕小屋吊飾掛在聖誕樹上，與子女一同製作聖誕小屋的吊飾，並用聖誕小屋布置聖誕樹，寓意他們攜手打造齊整溫暖的家，對日後的家庭生活抱有希望。最後，眾人一起為聖誕樹亮燈。

其中一位參與活動的在囚人士阿寶（化名）分享時表示，女兒每次到院所進行親子探訪時也會問她何時才能與她一同回家，讓她感到無比的心痛和內疚。阿寶之前為「搵快錢」而鋌而走險，入獄後，她經懲教人員的輔導，深切反省，明白以違法方式換取金錢的代價非常沉重，不但令她失去與女兒相處的時光，更要自己的母親幫忙照顧女兒。

阿寶對此感到非常內疚和懊悔，自覺虧欠了母親和女兒，希望藉今次活動向母親和女兒致歉，並承諾往後定必規行矩步，好好珍惜與家人相處的時間。在囚人士改過遷善的決心在更生路上非常重要。懲教署期望透過是次活動，讓在囚人士與子女在聖誕佳節共聚，感受家庭溫暖，以提升她們的親子和家庭關係，及強化改過的決心，為成為子女的好榜樣而以身作則，為他們開展新生活打氣！

此外，天主教香港教區主教周守仁樞機今日（25日）在懲教署副署長（行動及策略發展）吳超覺、懲教署司鐸伍永鴻執事及懲教事務總監督梁頌賢陪同下到赤柱監獄主持聖誕彌撒，亦到訪監獄醫院探望病患的在囚人士，在節日中送上關懷與支持。此外，香港聖公會大主教陳謳明亦於本月21日到白沙灣懲教所主持聖誕崇拜。