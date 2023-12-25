離境北上或要交稅　香港魅力還剩幾許

港人北上消費蔚然成風，有機構建議政府考慮徵收離境稅，每人徵收25港元。港府早於2001年已曾探討徵收離境稅，如今本港經濟縮水，發出報稅表數目連續3年錄得跌幅，加上賣地成績不理想，地皮屢見流標，當局庫房空虛，要「撲水」開源本屬常情，但有議員擔心內地客或因此減少赴港，本港恐得不償失。

有機構留意到北上消費的港人數字，較海外旅客入境香港更為強勁，出入境比率為3:1，建議港府可以考慮徵收每人25港元離境稅。此建議其實並非新鮮事，早於2001年8月，「稅基廣闊的新稅項事宜諮詢委員會」曾發出「擴闊稅基 改善稅制」諮詢文件，探討可引入的新稅項，海陸離境稅與一般消費稅都是其中的選項。稅務局今年向全港納稅人，發出約240萬份報稅表，比起2022至23課稅年度發出的273萬份報稅表，銳減33萬份，更是持續3年錄得跌幅；加上賣地成績不理想，地皮流標不絕如縷，庫房收入已「滴滴仔、奀過鬼」，港府還要大愛無疆，年燒14億港元公帑養假難民治安毒瘤。

在各項主要收入大減、而支出又大大筆倒水似的情況下，港府依然一意孤行，預算高達1.5萬億元的「明日大嶼」與「北部都會區」，單靠庫房數千億元儲備實難支撐。就算採納上述建議實施「海陸路離境稅」，以本港今年約有9,000萬旅客人次出入境計算，估計可以帶來23億港元收入，但對比起1.5萬億元的基建費用，可謂杯水車薪。

政府財困下設法開源，亦屬情理之中，議員張宇人表示，能增加政府庫房收入是好事，但對徵收離境稅仍有擔心，尤其內地數千萬居民頻繁來港，形容並非「有賺無蝕」。他提出，若只向本港永久居民徵收離境稅，會比向全部出境人士徵稅好，又指內地消費水平對很多港人而言頗為相宜，25元稅款不會阻止他們北上消費的意願。

港人喜歡北上消費，東網早前亦曾引述深圳媒體報道，10月有355萬人次港人到深圳，折合在當地消費了39億港元，按當地消費統計方法，港人該月在深圳人均消費折合約為730港元。深圳及大灣區商舖紛紛推出優惠吸引港客，羅湖區萬象城23間商店早前試行境外旅客購物離境「即買即退」退稅優惠，買一萬元人民幣商品可退900元稅款，變相是九一折優惠，加上內地之前已經在支付系統上大開方便之門，容許綁定境外信用卡，港人受吸引蜂擁北上「吃喝玩樂玩」，對本港市道的打擊可想而知。

諷刺的是，港產官僚又再一副「民急、商急、官不急」的態度，社會各界多次提出，樓市是一地經濟的寒暑表，撤辣要徹底，激活本港經濟，而樓市與股市禍福相依，樓股旺香港才會旺，而非光花心機搞「廟街夜繽紛」。