大灣區又有新政　寬港澳投資者限制　讓港人考公務員

國家發改委周一(25日)發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，大綱是要經過3年努力，基本上建成一個與國際通行規則銜接的營商環境和制度體系，讓「共商共建共享」體制機制運作更加順暢，「市場化、法治化、國際化」營商環境達到世界一流水平，市場活力和社會創造力充分釋放，市場「互聯互通」水平顯著提升，在全球範圍集聚和配置各類資源要素的能力明顯增強，營商環境國際競爭力居全球前列。

具體而言，首先是優化市場准入環境，如「深入推進」深圳放寬市場准入特別措施，對大灣區內地9市開展市場准入效能評估，暢通經營主體對市場准入隱性壁壘的意見反饋渠道，健全意見處理回應機制。

同時，研究進一步取消或放寬對港澳投資者的資質要求、持股比例、行業准入等限制，將有關開放措施納入內地與香港、澳門《關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)框架下實施。清理對企業跨區域經營、遷移等設置的不合理條件，促進要素資源暢通流動。

《行動計劃》又提到要降低企業生產經營成本，政策方針包括「持續規範水電氣暖等行業收費」，進一步清理規範行業協會商會、中介機構等收費，同時開展涉企違規收費專項整治行動，建立協同治理和聯合懲戒機制，還要「健全政府守信踐諾機制」，加大拖欠企業帳款清理力度。拓寬企業融資渠道，推動金融機構降低實際貸款利率、減少不合理收費。持續推進物流提質增效，降低實體經濟物流成本。

另一方面要加快建設服務型政府，即實行惠企政策統一發布、集中推廣、精準推送，推動涉企補貼獎勵等政策「一網通辦」、「免申即享」。健全常態化政企溝通機制和營商環境投訴處理機制。建立以社會保障卡為載體的「一卡通」服務管理模式，實現居民服務「一卡通」。

與此配合的是人員來往方面的政策，如「提升跨境通關便利度」，為持港澳永久性居民身份證的外國人來大灣區內地9市洽談商務、開展科教文衞交流活動提供辦理長期簽證便利；研究為符合條件的大灣區內地9市人員赴港澳開展商務、科研、專業服務等提供更加便利的簽注安排；同時再優化通關流程和作業方式，在更多粵港、粵澳口岸實施「一地兩檢」、「合作查驗、一次放行」等人員通關新模式，結合實際需要推動更多口岸實施「24小時通關」。

不僅如此，要持續推動車輛往來便利，不斷完善「澳車北上」、「港車北上」政策，支持更多符合條件的港澳非營運私家車無需配額多次經港珠澳大橋口岸進出廣東省。加快推動「單一窗口」服務功能由口岸通關向口岸物流、貿易服務等全鏈條拓展，推動與港澳國際貿易「單一窗口」交流合作。深化粵港澳三地口岸監管部門信息互換、監管互認、執法互助。

《行動計劃》亦特別提到「便利港澳居民來粵發展生活、擴寬港澳居民就業創業空間」，加快推動港澳居民中的中國公民依法報考大灣區內地公務員。建立公開招聘信息在港澳地區發布的長效平台，定期發布大灣區急需緊缺人才專業目錄。推進港澳青年創新創業孵化體系建設，為港澳青年提供更多就業崗位。支持港澳服務提供者在廣東省按規定開設和運營養老服務機構。深入推進「灣區社保通」、「港澳藥械通」，探索港澳醫療保障在大灣區內跨境結算。深入推進港澳居民來往內地通行證、港澳居民居住證在政務服務、公共服務和互聯網方面的便利化應用。推動基礎電信企業逐步優化、降低大灣區通信資費。

另外，「推動跨境便利執業與行業標準共通」，如優化港澳專業人士在大灣區內地的職稱申報評審機制，研究在部分重點領域率先推動港澳專業人才在大灣區內地便利執業。繼續開展與港澳「一試三證」職業技能評價工作。深化粵港澳合伙聯營律師事務所試點工作。