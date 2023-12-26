AI輔助內窺鏡診斷及治療研究　可提高檢測率

人工智能（AI）在醫學領域的應用愈趨廣泛，香港中文大學醫學院近日就AI輔助內窺鏡診斷及治療完成兩項研究，包括證實使用AI輔助大腸鏡檢查，有效提高腺瘤檢測率逾41%，對於資歷較淺的初學者，腺瘤檢測率更提高58%。中大團隊亦開發AI-Endo內窺鏡手術輔助平台，輔助醫生進行黏膜下剝離術（ESD），聲稱有效降低初學者在手術過程不慎導致的出血或穿孔情況。研究結果已於期刊《自然通訊》及Clinical Gastroenterology and Hepatology發表。

大腸癌是本港第2號癌症殺手，接受大腸鏡檢查有助識別腺瘤以預防大腸癌。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授柳浩城指，腺瘤的大小、形狀及位置，以及醫生操作內窺鏡的經驗等，均影響大腸鏡偵測腺瘤的準繩度。過去有國際研究數據證實，資歷較深的內鏡專家，在AI輔助下可提升腺瘤檢測率，惟鮮有針對資歷較淺者的研究。

中大團隊前年4月至去年7月期間，招募22位接受內窺鏡訓練少於3年及少於500個案經驗的醫生參與研究，安排他們為766位病人完成大腸鏡檢查，當中386位病人使用實時AI輔助系統，其餘病人則接受傳統大腸鏡檢查。結果發現，醫生使用AI輔助大腸鏡檢查，腺瘤檢測率提高41%；其中對少於200個案經驗的醫生，腺瘤檢測率更提高58%。根據臨床數據，使用AI輔助大腸鏡檢查，不論醫生資歷深淺，均能提高腺瘤檢測率；而AI輔助系統屬現成的儀器及技術，現時的問題更多在於推廣及應用。據悉，威爾斯親王醫院有4部AI輔助系統，其他公立醫院亦有引入，主要作臨床研究。

中大另一研究針對內窺鏡治療ESD手術，可治療早期消化道癌症。中大醫學院外科學系助理教授葉瀚智表示，醫生須利用特殊的手術電刀，準確地將病灶整塊切除，手術容錯率僅2毫米。研究顯示，初學者首次在實驗豬上做ESD，出血率達56.5%，穿孔率更高達65.2%。術中出血會遮擋手術視野，而穿孔更有機會導致腹膜炎等併發症，影響病人術後愈合及復原，增加住院時間及感染風險等。

為讓初學醫生提高ESD的技術水平，中大團隊於兩年前着手開發AI內窺鏡手術平台AI-Endo，輔助醫生進行手術。葉指平台可以實時識別ESD的手術流程，自動提示正確的剝離層面及路徑，以防切穿黏膜層，減少手術風險。術後平台亦可自動生成報告，客觀評估醫生的手術表現。平台仍處於研究階段，評論臨床成效言之過早，但團隊早前邀請初學醫生在平台輔助下，為實驗豬進行ESD手術，發現未有出現穿孔或出血情況；料明年內將於病人身上試用。