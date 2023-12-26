房屋署加租趕絕36年屋邨報販　議員轟「係咪傻㗎！」

房屋署高估租金，趕絕36年屋邨報紙檔！位於龍蟠苑商場的龍蟠街市有一檔報紙雜誌攤，租戶近期房屋署商討續租，被要求按照6年前的7800港元月租續租，但在本港經濟低迷、大量雜誌停刊後，攤檔經營日益困難。羅老闆坦言，房署趕盡殺絕，憂兩夫婦失業後前路茫茫。經本報介入後，房署曾派員到場重估租金，但仍未知叫價為何。有區議員批評房署不近人情，經濟蕭條下仍要求租戶繳納高昂租金，怒轟房署「係咪傻㗎！」

龍蟠街市僅得4個舖位，其中一號舖位為報紙雜誌攤，羅老闆自18歲起便在店內幫父親忙，後來接手生意又與妻子一同看檔，兩夫婦多年來靠攤檔自食其力。早前因應新冠肺炎疫情房署推出紓困措施，商戶可獲減免租金，攤檔能勉強度日，但疫後復常，租戶不再獲租金減免，房署與羅老闆商討續租，要求回復至6年前的租金水平，叫價7800港元月租。

羅老闆直言，近年本港大量雜誌停刊、大多市民轉為上網收看新聞雜誌資訊，加上政府大加煙稅，銷情每況愈下，生意額大縮9成，兩夫婦一同經營每月只得1萬至1.2萬港元利潤；加上報紙雜誌等刊物非攤檔能自行定價，租約規定又無法增售飲品果汁等其他類型產品，難以調高收入，直言：「呢行依家慢慢被科技取締，所以更加唔適合（房署）依家評估既租金，我覺得完全係好唔合理。」

雖然他曾向房署反映希望能重新估算租金，在區議員協助反映後，卻僅獲減免800港元月租，仍需繳付月租7000港元。羅老闆亦曾向房署商議，希望租用旁邊已空置一年、較便宜的2號舖位，但被房署拒絕，而房署職員到場時更稱：「你咪提早享受退休生活囉！」令他擔心會即時失業，年過五旬也難以重投職場，頓感徬徨。

黃大仙區議員譚香文狠批房署不近人情且做法「離譜」，認為該舖位人流少，旁邊空置已久的2號舖位租金便宜約一倍，但房署卻拒絕出租予羅老闆，質疑：「咁樣都叫以人為本？真係好令人氣餒！」她認為報紙雜誌攤經營多年，現時經濟低沉，房署應有酌情權協助小商戶，否則只會令人感覺房署趕盡殺絕。

房屋署回覆本報表示，會繼續積極與承租人就該舖位的租金水平進行磋商，以期盡快達成共識，署方亦會與承租人探討各種可行的經營方案，包括按承租人意願，研究在原有行業上增添其他行業類別的可行性。