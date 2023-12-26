電動可移動工具4年內奪6命　拒設登記制欠保障

近年「電動滑板車」等電動可移動工具盛行，但截至今年6月的過去4年內，本港發生72宗涉及電動可移動工具事故，導致6人死亡。

港府今年中向立法會提交文件，建議規管電動可移動工具，分階段容許年滿16歲市民在指定單車徑，使用重量20公斤或以下，獲認證的電動可移動工具，當中包括「風火輪」。惟當局不打算為電動可移動工具設登記制度。

港府在指定地點進行使用相關工具測試並收集意見後，訂出相關規管安排，包括建議為相關電動可移動工具制訂認證安排，容許其最高時速達25公里，重量最多20公斤，而電動輔助單車則可重25公斤，設有白光前燈及紅光後燈，有警報儀器及煞車系統等，設備須經認證，合規格者將獲認證及貼上一個預定的二維碼標記，方便市民及執法人員識別。當局又建議使用者必須年滿16歲，並須佩戴頭盔，在需要3.5米闊、連通度高的單車徑使用，例如將軍澳南和白石角海濱一帶的單車徑。

運輸署回覆本報查詢指，由於電動可移動工具運作與單車相若，因此建議像騎單車一樣，不會有登記安排。議員江玉歡認為，電動車輛速度較快，贊成在指定範圍及規範下使用，而公眾不清楚何謂犯法，認為政府有必要加強公眾教育，亦相信市民不介意登記及為電動車輛購買保險，「冇呢方面指引都幾危險，登記後就算撞到人都可以加強保障。」