東方日報A1：立法等到蚊瞓　電動單車打橫行

俗稱「風火輪」的電動單輪車及電動滑板車近年在街上橫衝直撞，釀成多宗交通意外。港府早於3年前已研究規管電動可移動工具的使用，並先後做兩次測試，原定今年立法，但2024年元旦將至，有專家認為年內立法機會渺茫，難明當局為何一再拖延。市民等立法等到蚊瞓，電動可移動工具繼續「無王管」打橫行，本報記者目擊梅窩、大埔、粉嶺等地有電動單車、電動三輪車剷上行人路，幾乎撞到途人，險象環生；甚至有人衝紅燈違規轉向，隨時禍己害人。

位於大嶼山的梅窩，建有單車徑供居民及遊客使用，區內騎車代步者眾。本報記者日前到梅窩視察，甫踏出碼頭就見到一輛後座設有篷蓋的三輪車高速駛過路面，細看下發覺騎車者不用踩腳踏，他直駛出迴旋處，期間一輛泥頭車駛至，險與其相撞。

電動三輪車在梅窩風行，記者發現停泊在碼頭附近的多輛三輪車都有改裝，前輪設有疑似馬達，手把則有如電單車的扭油筒。

未幾，有外傭駕駛另一輛電動三輪車，載着一名幼童前往超市購物，她將車剷上行人路，駛出馬路時亦無視交通燈號。另一名外傭更載着一名估計不足一歲的嬰兒，讓其獨自坐在電動三輪車的後座，期間在街市對面的悠閒步道上飛馳，三輪車需要閃避行人而左搖右擺，一旦發生翻車意外，勢會導致嬰兒受傷。

「呢度啲改裝三輪車，電動單車同單車都踩行人路，有次差啲畀架單車撞到我！」擇居梅窩逾10年的陳先生，數年前已向執法部門反映梅窩電動車亂象，惟得到的答覆是難以執法。他直言每逢假期都會有大量遊客到來，而電動車輛高速駛進行人路，又有人載着幼兒，假如發生意外肯定造成傷亡。他促請當局正視及加強執法，亦要改善單車徑規劃，將人車分隔。

除梅窩外，記者亦兩次直擊有人在大埔工業邨違規使用電動單車高速在馬路行駛，當中有人在大發街衝紅燈後，更違規右轉入大鴻街。另有駕駛電動單車者以時速逾60公里在限速50公里的大昌街行駛。在粉嶺和滿街，有老翁在行人路上駕駛電動單車與行人爭路，期間更多次險撞及途人而急煞車，有行人不值其行為而當面指摘。

政府早於2020年研究將電動滑板車等工具合法化，今年中向立法會提交文件，擬於今年底起容許相關工具在合適的單車徑上使用，惟運輸署回覆本報查詢未有公布何時實施。身兼相關研究小組成員的中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，今年只餘下數天，相信今年內電動可移動工具合法化機會不高。他不揣測當局延遲立法原因，但指相關小組約兩年前開完會，訂立各規定及守則後，就沒有再開會。他強調單車徑是最合適地點，同時亦要設定時速限制，參考新加坡為每小時25公里，「新加坡頭幾年冇時速限制，但受傷率好高，所以加番會好啲。」

執法部門指，按《道路交通條例》，電動可移動工具根據定義屬於「汽車」。現時在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，最高可罰款10,000元及監禁一年。去年於梅窩就電動可移動工具案件有一宗拘捕個案。

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