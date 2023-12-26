極端天氣漸多　港人危機意識弱　民安隊急增訓練社區教育應對

極端天氣愈來愈多，本港今年9月接連經歷10號風球與百年一遇最嚴重的暴雨襲擊，引發的塌樹、水浸、山泥傾瀉等威脅港人性命，擾亂生活。為應對極端天氣，輔助應急的民眾安全服務隊近年強化訓練及裝備，包括今年額外訓練逾200名的鏈鋸操作員等，並加強針對緊急事故的社區教育。「搶人才」下民安隊至今缺逾700人，冀有志之士挺身而出，公餘時間義務服務社會。

民眾安全服務處高級行動及訓練主任(新界)趙汝泰指，現時每逢8號風球，約160名民安隊員便會被徵召待命，一旦接獲塌樹、水浸等報告，隊員便會出動協助處理問題；颱風前夕亦會協助高危地區居民升高電器等預備水浸的措施。因應颱風量增加，民安隊今年多辦訓練班，短短1年訓練超過200位鏈鋸操作員，令編制內能操作鏈鋸鋸木開路的人增至829人；能夠在水災搶救的人員亦增至483人，亦加強多功能行動頭盔、助浮衣等助救災設備。

除增訓練、添設備之外，民安處行動及訓練主任(社區教育)蕭寶華表示，身處福地的港人防災意識較低，曾有中學生稱緊急逃生時要帶功課，亦有市民不知道逃生應帶甚麼。因此，民安隊2020年成立社區教育組，至今舉辦19次講座推動緊急事故教育，提醒大眾逃生時要帶銀包、電話及充電器，亦要防患未然。

不過，在移民潮、經濟差，以及其他紀律部隊「搶人才」之下，該隊至今缺逾700人。奪得今屆公務員事務局局長嘉許狀的趙汝泰期望，有志之士能挺身而出，又說隊伍會提供7個月訓練，期間每周訓練半天至一日，不會影響正職，而署方亦多開兩期訓練班，期望及時培訓更多隊員。