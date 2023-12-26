首10個月新登記電動車近2.3萬輛　政府停車場逐步收取充電費

電動車發展在香港日漸普及，環境及生態局局長在謝展寰網誌上表示，香港的電動私家車佔新登記私家車的比率約9%，而2017年2023年首10個月新登記電動私家車的數目為22,970輛，佔所有新登記私家車總數約64.3%，即約三分之二的新登記私家車是電動車。而本港的充電網絡亦會配合電動車增長擴大，謝展寰提到新建樓宇的停車場必須具備充電設備的基礎條件，才可獲給予總樓面面積的豁免，而現時已批出超過78,000個相關停車位，其中逾30,800個停車位已落成。

而已落成的樓宇亦有計劃資助現有停車場安裝電動車充電基礎設施，按現時收到的申請，預計可於2027至28年度協助約700個現有私人屋苑停車場，約共140,000個現有停車位加裝充電基礎設施。而全港現時共有7,000個公共充電設施分布於政府及私營停車場，謝展寰指目標於未來3年為額外7,000個政府建築物停車位提供充電設施，以方便沒有固定停車位的電動車使用者。

謝展寰又提到月中公布，逐步將政府停車場的電動車充電服務市場化的政策，他指現時政府的公共充電設施免費提供服務，違反用者自付的原則外，更會窒礙其他公共充電服務的正常發展，所以交由市場營運，並收取充電費，收費會由中標營運商參考同區電動車中速充電服務當時的收費水平而訂定。葵芳停車場及堅尼地城停車場將率先分別於12月28日及12月29日晚上起收取充電服務費用，而餘下位於72個政府停車場逾1,400個中速充電器亦會逐步實施充電收費，預計有關充電服務市場化計劃將於2024年年中完成。

他續指，政府計劃明年開始招標試行把油站轉充電站，以及鼓勵部分現有油站加裝充電設施，目前亦有不同機構宣布，計劃為旗下的停車場提供電動車公共充電站，他有信心在2027年年中前，將公共和私人充電停車位的總數提升至約20萬個的目標。